Συνεργάτης Μαζωνάκη και 21χρονου: «Όλα είναι σκευωρίες και πλεκτάνες - Υπάρχει κάποιος μεγάλος από πίσω»

Άνθρωπος που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και με τον 21χρονο που τον κατήγγειλε τοποθετήθηκε για τις κατηγορίες σε βάρος του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'Χουμε» στον ΣΚΑΙ, ο dj που μάλιστα συνεργάζεται και φέτος με τον Γιώργο Μαζωνάκη δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μου μαζί του (με τον Γιώργο Μαζωνάκη) ήταν άψογη.

Ακόμα και εχθές στην πρόβα (στην Ακτή Πειραιώς) που ήμασταν λίγο άνω - κάτω εμένα μου είπε συγχαρητήρια, δεν έχω πραγματικά το παραμικικρό να πω».

Αναφορικά με το πώς ήταν ψυχολογικά κατά τη διάκρεια της χθεσινής πρόβας (17/12) ο dj ανέφερε: «Τίποτα, κανείς τίποτα (δεν μου ανέφερε). Η διάθεση του ηταν μια χαρά, ήταν συγκεντρωμένος ατη δουλειά, να κάνουμε την πρόβα μας».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν αναφέρθηκε το οτιδήποτε στην πρόβα απάντησε: «Όχι, όταν ξέρεις ότι όλα αυτά είναι σκευωρίες και πλεκτάνες να κάτσεις να μου λες ''μου έχουν στήσει πλεκτάνη'';. Δεν θα το έκανε κανένας Μαζωνάκης πιστεύω.

Ναι ξεκάθαρα, ήταν πλεκτάνη. Δεν θεωρώ ότι ο Στεφανάκος ξαφνικά του ξύπνησε μια μέρα και λέει ''Θα κάνω μήνυση στον Μαζωνάκη''. Και για να κάνεις μια μήνυση και οτιδήποτε θέλει κάποια έξοδα. Και βαριά έξοδα για να κάνεις τέτοιο μεγάλο δικαστήριο οπότε υπάρχει πάντα κάποιος μεγάλος από πίσω».

Τέλος αναφορικά με τη συνεργασία του με τον καταγγέλων επεσήμανε: «Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Ήσυχος. Δεμ ένιωσα ποτέ ότι κουβαλάει κάτι τέτοια ''νταρκίλα'' μ'εσα στο μαγαζί. Συν ότι δεν υπήρχε κάποιος χρόνος που να μπορείς να πεις ότι ήταν backstage μαζί οι δυό τους. Δεν υπήρχε κάποιος χρόνος που να πεις ''Α! Πού είναι αυτοί οι δύο τι κάνουν;», είπε ο dj.