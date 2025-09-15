Συνήγορος Δεστεμπασίδη: «Απόφαση εν μέρει αθωωτική» - Αναφορά για «πιέσεις και υπόγειες απειλές»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο συνήγορος του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, Γιάννης Απατσίδης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει σε φυλάκιση με αναστολή τους δύο μάρτυρες της υπόθεσης Novartis.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Πρόκειται για μία απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική και εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας.

Ως δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και εισαγγελέων, δεν επετεύχθη.

Ως πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επιδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κ. Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή.

Ίσως το ίδιο μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης πολιτικής δίωξης».