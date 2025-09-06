Σύνταγμα: Ένταση μεταξύ διαδηλωτών στη συγκέντρωση για Τέμπη - 4 συλλήψεις

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, ομάδα διαδηλωτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς με βόμβες μολότοφ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reader, ομάδα ατόμων αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και επιτέθηκε με «βόμβες» μολότοφ.

Δυνάμεις των ΜΑΤ «απάντησαν» με χημικά, την ώρα που η ένταση στο Σύνταγμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκατέρωθεν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, σημειώθηκε ένταση μεταξύ διαφόρων ομάδων από τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, όπως φαίνεται και στο χαρακτηριστικό βίντεο.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 4 συλλήψεις, η μία αφορούσε 20χρονο με εμπρηστικούς μηχανισμούς, μία ακόμα για άτομο που κρατούσε σφυρί και άλλες δύο ακόμα συλλήψεις.