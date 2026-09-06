Συντριβή Phantom: «Με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε» - Απέραντη θλίψη για τους πιλότους

Απέραντη θλίψη στις οικογένειες και τους φίλους των δύο πιλότων του Phantom, που κατέπεσε στην Τανάγρα συμπαρασύροντάς τους στον θάνατο.

Με την πάροδο των ωρών, γίνονται γνωστές ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και την αγάπη των δύο χειριστών για τα αεροσκάφη.

«Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο πέθανε» σημείωσε φίλος του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας.

Το ίδιο άτομο αποκάλυψε στο Star πως το 2023, όταν είχε πέσει ένα αεροσκάφος Phantom στο Κατάκολο, ο 40χρονος είχε χάσει τον καλύτερό του φίλο. Μάλιστα, εκείνη την ημέρα έτυχε να είναι στον πύργο ελέγχου.

Η Πολεμική Αεροπορία ήταν οικογενειακή υπόθεση για τον πιλότο καθώς και ο πατέρας του εργαζόταν ως τεχνικός αεροσκαφών.

«Μόνο Phantom πέταγε, ήξερε καλά το αεροσκάφος» σημείωσε γείτονας της οικογένειας, μιλώντας στο ίδιο μέσο.

«Ζούσε για τα Phantom, ήταν εξαιρετικά ικανός πιλότος» σημείωσε ένας δεύτερος φίλος του, συγκλονισμένος από τις εξελίξεις.

Ο σμηναγός ήταν πατέρας ενός 5χρονου παιδιού.

Το δεύτερο θύμα της συντριβής στην Τανάγρα, που έγινε κατά τη διάρκεια επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Fly Week, ήταν ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου.

«Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος, θεωρούσε πιο ουσιαστική τη δύναμη να υπερασπιστεί τη χώρα» είπε ο θείος του.

Φιλικό του πρόσωπο, επεσήμανε πως κάθε φορά που ήταν να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα Τζουμέρκων, περιοχή καταγωγής του, τους ενημέρωνε για να τον δουν να περνάει.

Τηλεφωνούσε, δε, και στην γιαγιά του για να τον καμαρώσει.

Το ερχόμενο Σάββατο ο πιλότος αναμενόταν να βαφτίσει την 5 μηνών κόρη του.