Συντριβή Phantom: Τι λέει εμπειρογνώμονας για τα αίτια - «Οι πιλότοι πρώτα κοιτάζουν να σώσουν τον κόσμο»

Ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης έκανε μία πρώτη εκτίμηση για τους λόγους που οδήγησαν στη μοιραία συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, οδηγώντας στον θάνατο τους δύο χειριστές του.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Φραγκούλης ενημέρωσε πως το αεροσκάφος ανήκε στην 117 πτέρυγα μάχης και οι δύο πιλότοι, όπως είπε, «ήταν πολύ έμπειροι».

«Οι πτήσεις που γίνονται σε αυτή την επίδειξη είναι σαν τα αεροσκάφη να κάνουν πραγματικές αναχαιτίσεις, κάτι που κάνουν συχνά στο Αιγαίο» σημείωσε σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στη συμμετοχή του μαχητικού στο Athens Fly Week.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι τα εν λόγω αεροσκάφη «είναι καλά ελεγμένα και καλά συντηρημένα» κανείς δεν μπορεί να προβλέψει «το απρόοπτο».

«Είναι σαν να είναι καινούργια τα αεροσκάφη, έχουν αναβαθμιστεί. Οι πιλότοι τα πετούν καθημερινά» επέμεινε, συμπληρώνοντας πως σε αυτή την περίπτωση είχαμε «ασκήσεις υψηλού ρίσκου σε πολύ χαμηλό ύψος».

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Όσον αφορά στην ίδια τη συντριβή, ενημέρωσε πως το Phantom «προσέκρουσε σε κολώνα ξύλινη χαμηλής τάσης και από κει και πέρα κόπηκαν σε πολλά κομμάτια και διεσπάρησαν στον κάμπο».

Ερωτώμενος για τους ίδιους τους χειριστές, εξήγησε πως «οι πιλότοι πρώτα κοιτάζουν πώς θα σώσουν το αεροσκάφος και ύστερα πώς θα σωθούν εκείνοι. Κοιτάζουν πώς θα σώσουν το αεροσκάφος, για να μην πέσει πάνω στον κόσμο».

Κατά τις εκτιμήσεις του, το πόρισμα για το δυστύχημα θα αργήσει να βγει καθώς τα κομμάτια του Phantom διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση, περίπου 700 μέτρων.

«Είχαμε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπειρογνώμονες της Πολεμικής Αεροπορίας που εξετάζουν το σημείο».