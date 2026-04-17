Σύντροφος 19χρονης Μυρτώς: «Είχε τσακωθεί με τον 23χρονο και της είχε πει "Θα σε βρω και θα σε ξεφτιλίσω"»

Ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά μίλησε στο «Πρωινό» για τις ώρες πριν από το μοιραίο βράδυ, αλλά και αν είχε παρατηρήσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί παλιότερα με τον 23χρονο που ήρθε από την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι με τον 26χρονο είναι ξαδέλφια.

«Ήταν ένα κορίτσι που γελούσε και έλαμπε. Ήμασταν μαζί έναν – ενάμιση μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατέληξε εκεί. Δεν μου είχε δείξει εμένα ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτε σε εμένα, ούτε στους φίλους μου, ούτε σε αυτούς που βγαίναμε όλοι μαζί, ούτε στη φίλη της. Ήταν μια κοπέλα από πολύ καλή οικογένεια», ανέφερε αρχικά ο σύντροφος της Μυρτώς.

Ερωτηθείς αν παρατήρησε κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της τις τελευταίες ημέρες, ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτώς είπε στο «Πρωινό»: «Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ, γιατί δεν είχα παρατηρήσει κάτι. Βγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα. Τη ζούσα. Ήταν ένα άμαθο κορίτσι, δεν ήξερε από αυτά.

Σε σχέση με το άτομο που έχει προσδιοριστεί ως τρανς ανέφερε: «Δείτε τι είχε πει και η κολλητή της που την ήξερε καλύτερα. Διότι, ήρθε από την Αθήνα, ακούστηκε ότι είχαν τσακωθεί από ένα ψεύτικο προφίλ, κάτι τέτοιο και της είχε πει ο άλλος ότι “θα σε βρω μωρή και θα σε ξεφτιλίσω”. Η Μυρτώ είχε τσακωθεί με τον 23χρονο. Παλιά. Και εμένα η κολλητή της μου το είπε.

Η Μυρτώ τον γνώρισε από το ίντερνετ. Η γυναίκα του κολλητού μου, είναι ξάδελφος με αυτό το παιδί. Η οικογένειά του τον έχει διαγράψει. Επειδή είναι τρανς.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην έξοδό του με τη Μυρτώ νωρίτερα το μοιραίο βράδυ: «Εγώ την επόμενη μέρα δούλευα πρωί και μου λέει θα πάει για ένα ποτό με τον φίλο της», σημείωσε.