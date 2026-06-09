Σύρος: Εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο - 47χρονη έπεσε σε φρεάτιο

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε σήμερα (9/6) εργαζόμενη ξενοδοχείου στη Σύρο καθώς, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε αντλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στον χώρο εργασίας της.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό, έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης και άμεσα, σύμφωνα με το syrostoday.gr, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης και το ΕΚΑΒ.
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Aφού έγινε ο απεγκλωβισμός της 47χρονης από το φρεάτιο, διακομίστηκε τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει διακομιδή της γυναίκας σε νοσοκομείο της Αθήνας.
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