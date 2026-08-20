Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα στην υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο σχεδόν έναν μήνα μετά, με τις Αρχές να επικεντρώνουν την έρευνά τους στο να βρουν τον λόγο για τον οποίο επισκέφθηκε το σπίτι του 41χρονου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κουβαλώντας σακίδιο με μαχαίρι.

Τελευταία χρονικά εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου και η άρνηση του δικαστηρίου βασικών ισχυρισμών του δράστη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως το θανάσιμο πλήγμα δεν σημειώθηκε εντός του σπιτιού και σε συνθήκες άμυνας, όπως είχε υποστηρίξει, αλλά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του θύματος, που επιχείρησε να διαφύγει και δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

«Μου είπε πάω σε μια δουλίτσα κι έρχομαι»

Ο πατέρας της διασώστριας έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του αποκαλύπτοντας την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη του.

«Ήταν άνθρωπος έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Είμαστε ερείπια κι εγώ και η μητέρα της», ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και πρόσθεσε:

«Τέσσερις η ώρα ήταν εδώ, στο σπίτι. Μπαμπά, μου λέει, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι. Κατά τις επτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαίρωσαν μια κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου. Το χτύπημα του δεν ήταν αμυντικό. Ήταν επιθετικό και με μίσος».