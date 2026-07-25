Σύρος: Σήμερα η αναπαράσταση της δολοφονίας της 42χρονης - Τα κενά στους ισχυρισμούς του ζευγαριού

Φως στα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, θα επιχειρήσουν να ρίξουν σήμερα Σάββατο (25/07) οι Αρχές μέσα από την αναπαράσταση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταθέσεις και τα στοιχεία, το θύμα φέρεται να πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι. Ωστόσο, το τι συνέβη όταν άνοιξε η πόρτα και προκλήθηκε η συμπλοκή που οδήγησε στο μοιραίο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο και το γιατί η 41χρονη διασώστρια πήγε στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Η εισαγγελία της Σύρου έχει δώσει εντολή για την αναπαράσταση καθώς επίσης, για τη φρούρηση της κατοικίας, τουλάχιστον μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Τόσο ο 41χρονος, όσο και η 31χρονη σύντροφός του η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία αναμένεται να οδηγηθούν στον τόπο της συμπλοκής και του εγκλήματος.

Από πλευράς τους ισχυρίζονται ότι η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ο άνδρας αμύνθηκε με μαχαίρι με αποτέλεσμα τα πράγματα να οδηγηθούν στη δολοφονία της 41χρονης.

Κάποια «κενά», όμως, αλλά και «αδυναμίες» αυτού του σεναρίου δείχνουν να προβληματίζουν τις Αρχές, οι οποίες ελπίζουν να πάρουν τις απαντήσεις που αναζητούν από τη σημερινή αναπαράσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η 31χρονη είχε αφεθεί αρχικά ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην Αστυνομία. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί και εκείνη για συνέργεια.

Ο συλληφθείς άντρας δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη γυναίκα όταν έφτασε η 42χρονη.

Σύρος: Πήγε στο σπίτι «πάνοπλη»

Δεν έχει ξεκαθαριστεί, ακριβώς, το τι φορούσε η 42χρονη, αλλά σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν φαίνεται να ήταν τα ρούχα της δουλειάς της με τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Πλην του μαχαιριού που κρατούσε, υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε στην τσάντα της ένα αεροβόλο αλλά και έναν λοστό. Οι κάμερες στο σημείο φαίνεται ότι την έχουν πιάσει να πηγαίνει προς την πόρτα με το μαχαίρι.