Σύρος: Η στιγμή που η διασώστρια φτάνει στο σπίτι με μαχαίρι - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό

Με καλυμμένα χαρακτηριστικά και έχοντας μαζί της μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο πήγε η διασώστρια του ΕΚΑΒ έξω από το σπίτι του ζευγαριού, λίγο πριν το μοιραίο περιστατικό στη Σύρο.

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δείχνει τη διασώστρια να εισβάλλει στο σπίτι. Οι κραυγές της γυναίκας συγκλονίζουν στο ηχητικό ντοκουμέντο. Ύστερα, απεικονίζεται ο άνδρας - ο οποίος κρατείται πλέον - να καταδιώκει τη διασώστρια ενώ πίσω να ακολουθεί η σύντροφός του η οποία βρίσκεται σε απόγνωση, έχοντας τα χέρια της στο κεφάλι και μένοντας έξω από την πόρτα.

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της διασώστριας

Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Η σακούλα που φαίνεται να κρατάει και το σακίδιο στον αριστερό της ώμο προκαλούν προβληματισμό καθώς θα μπορούσαν να ταιράξουν και σε ληστεία.

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«Αυτό (το κίνητρο), είναι αυτό που προσπαθούν να διαπιστώσουν και οι αστυνομικοί ουσιαστικά. Δεν είναι ξεκάθαραο το κίνητρο», δήλωσε στο Open η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Ότι ήταν ληστεία, υποστηρίζει το ζευγάρι, και «η θέση του ζευγαριού είναι ότι βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα ουσιαστικά, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να δέχτηκε βέβαια η δικαιοσύνη, καθώς έχουμε μία προφυλάκιση και ασκήθηκε δίωξη και στην γυναίκα», συμπλήρωσε η Δημογλίδου.

Παράλληλα, ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο τραυματισμός του θύματος έχει προκύψει μέσα στον χώρο του σπιτιού, ή μετά, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Στο μικροσκόπιο μπαίνει επίσης η σχέση της διασώστριας με το ζευγάρι. Φαίνεται ότι ήταν γνωστοί αλλά δεν έχει γίνει γνωστό αν είχαν ποτέ διαφωνία η διαπληκτισμό. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.