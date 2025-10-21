«Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, πρώην σύζυγος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, προχώρησε σε ένα αιχμηρό σχόλιο μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού που αφορούσε τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής τον περασμένο Αύγουστο.

Η κ. Μπεκιάρη σχολίασε στο Instagram σε ανάρτηση γνωστής ιστοσελίδας που αναπαρήγαγε την είδηση: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα και όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού.»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή, είχε αναφερθεί και στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τονίζοντας: «Πότε παντρεύτηκα εγώ διάσημο άντρα; Δεν ήταν διάσημος ο Βασίλης όταν παντρευτήκαμε. Με τους ανθρώπους είμαι μαζί γι’ αυτό που είναι, όχι γι’ αυτό που έχουν.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη ήταν παντρεμένοι για 15 χρόνια. Η σχέση του ηθοποιού με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή έγινε γνωστή το 2021.