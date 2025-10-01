Τα 4 αιτήματα της Λάουρα Κοβέσι μετά τη συνάντηση με τον Φλωρίδη

Ολοκληρώθηκε σε φιλικό κλίμα η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, ζήτησε:

την ενίσχυση του ελληνικού τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10),

(απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη 6 διοικητικών υπαλλήλων,

την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα

τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου όπου εργάζονται.

Παράλληλα, ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος, με τον κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Η κ. Κοβέσι δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη και από τη συνάντησή της με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Λάουρα Κοβέσι: Γιατί ήρθε στην Αθήνα

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επισκεφθεί το ελληνικό γραφείο της EPPO στην Αθήνα και θα έχει διαδοχικές επαφές με υπουργούς, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη των τελωνείων και τον γενικό εισαγγελέα.

Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει ενεργό ρόλο σε δύο από τις πιο κρίσιμες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας. Η μία αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άλλη την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η EPPO εξετάζει την καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που συνδέεται με την πολύνεκρη σύγκρουση.