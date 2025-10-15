Έξι συγκεκριμένα σημεία «ξεκλείδωσαν» τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις αρχές να διερευνούν εξονυχιστικά το καθένα από αυτά.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Το 'Χουμε!» του ΣΚΑΪ, τα έξι αυτά βήματα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι τα εξής:

Η εικόνα του σημείου που έγινε το διπλό φονικό που 'εδωσε πολλές απαντήσεις στις αρχές. Αντιφάσεις στην κατάθεση των συλληφθέντων, την ώρα που δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για πολλές πτυχές της υπόθεσης. Η σάρωση καμετών κατά τη διάρκεια της διαδρομής Η αποκρυπτογράφηση της διαθήκης Η άρση των τηλεφωνικών απορρήτων Τα λάθη των δύο 22χρονων

Μαζεύοντας τα έξι αυτά στοιχεία, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση κατάφεραν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικόντα και να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες.

Η μόνη εκκρεμότητα πλέον για τις αρχές είναι η ταυτοποίηση του ηθικού αυτουργού του εγκλήματος, εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο από τα στοιχεία.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για την Κυριακή πήραν οι κατηγορούμενοι

Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι έμειναν, σύμφωνα με το tharrosnews.gr, έμειναν μόλις πέντε λεπτά στο γραφείο της ανακριτρίας Καλαμάτας. Οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

Στη συνέχεια, αναχώρησαν και πάλι για τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου και θα μείνουν μέχρι την απολογία τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά περίπτωση.