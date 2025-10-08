Τα δύο σενάρια για την πτώση του αεροσκάφους στο Τατόι: Πώς συνδέονται ο κινητήρας και το ατύχημα

Ώρες μετά το ατύχημα στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όπου εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας έπεσε σε χωράφι, «φουντώνουν» τα σενάρια για τα αίτια που παρά λίγο μοιραίου συμβάντος.

Οι χειριστές του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για το πώς έφτασαν στην πτώση, κατά την ΕΡΤ.

Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11.00. Εν πτήσει πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για απροσδιόριστο λόγο άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Τατόι: Τα σενάρια για την πτώση

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Η Πολεμική Αεροπορία διεξάγει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητώντας τα αίτια σε δύο πιο πιθανά σενάρια:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε βλάβη που προκάλεσε την ξαφνική απώλεια ύψους.

Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκειά της να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

Τατόι: Στο γκαράζ για «αυτοψία» το αεροσκάφος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα 6 χρόνια.

Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του από το σημείο όπου κατέπεσε προς κάποιο τολ του αεροδρομίου, όπου στη συνέχεια θα γίνει η διερεύνηση των αιτίων.

Φαίνεται να υπάρχει στο ριναίο άκρο σπάσιμο στον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους, αλλά τα αίτια είναι υπό διερεύνηση, δεδομένου ότι είναι ακόμη άγνωστο αν το σπάσιμο προήλθε από την πτώση ή αν προϋπήρχε.

Εντωμεταξύ, οι δύο χειριστές του παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις, εργαστηριακές και απεικονιστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο φέρει κατάγματα στα άκρα και ο άλλος φέρει χτύπημα στο κεφάλι και παρακολουθείται από τους αρμόδιους γιατρούς.

Θα παραμείνουν και οι δύο για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο για παρακολούθηση από τους γιατρούς, αλλά και για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφάλειας πτήσεων μετά από πτώση με αεροσκάφος.