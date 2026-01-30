Τα ερωτήματα που «καίνε» για την Βιολάντα: Φωτογραφίες από τη διαρροή προπανίου και βίντεο με εκρήξεις

Τα κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και τα συστήματα πυρασφάλειας του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς και οι περιοδικοί έλεγχοι και οι αδειοδοτήσεις του κτιρίου, βρίσκονται στο επίκεντρο της προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς που εμπλέκονται στην έκδοση αδειών κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η Περιφέρεια είχε ήδη από το 2020 προειδοποιήσει για παραβιάσεις αποστάσεων και ελλείψεις ασφαλείας στις δεξαμενές προπανίου.

Σε βίντεο, φαίνονται οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μαζί με πραγματογνώμονες, έλεγξαν με υγρό άζωτο το σύστημα σωληνώσεων και διαπίστωσαν διαρροή προπανίου.

Αμέσως χρησιμοποιήθηκαν σκαπτικά μηχανήματα για να ανοίξουν χαντάκι και να εξεταστεί το υπέδαφος. Όταν επιβεβαιώθηκε η μεγάλη διαρροή, οι εργασίες διακόπηκαν άμεσα, καθώς υπήρχε υψηλός κίνδυνος νέας έκρηξης. Στο φωτογραφικό υλικό του ΕΡΤnews από το υπόγειο του εργοστασίου διακρίνονται τέσσερις τρύπες από τις οποίες το προπάνιο είχε διαπεράσει και συσσωρευτεί στο υπόγειο.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο μέχρι τότε.

Η αυτοψία της Περιφέρειας

Σύμφωνα με έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2019 είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκια της περιφέρειας στο εργοστάσιο. Εκεί είχε διαπιστωθεί ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία, καθώς είχαν τοποθετηθεί σε μη επιτρεπόμενα σημεία. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα αναθεώρησης της αρχικής εισήγησης, αλλά η περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη νέα πρόταση.

Από την έρευνα προκύπτουν ερωτήματα, όπως γιατί η εταιρεία εγκατέστησε τις δεξαμενές πριν λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας, αν διενεργήθηκε δεύτερη αυτοψία από τα κλιμάκια της περιφέρειας και αν κατά τη χορήγηση άδειας η μονάδα συμμορφώθηκε πλήρως με τη νομοθεσία και τις συστάσεις της Περιφέρειας.

Περαιτέρω ερωτήματα προκύπτουν και από έγγραφο του 2025, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο, με γενικές συστάσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση όλων των ισχυουσών διατάξεων.

Για πρώτη φορά, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν είχε δηλωθεί στις πρόσφατες μελέτες του κτιρίου. Όπως εξήγησε, η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007 δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στο υπόγειο, ενώ έκτοτε εκδόθηκαν συνολικά οκτώ άδειες, στις οποίες το υπόγειο δεν είχε δηλωθεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια παραμένουν μεταλλικά τμήματα και υλικά, ενώ προσπαθούν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν αισθητήρες αερίων. Το πόρισμα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών δεν εντόπισε την ύπαρξή τους στο υπόγειο.

Η εισαγγελική έρευνα

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων ερευνά όλες τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθεί αν οι φορείς έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, μέρος του χώματος από τις εκσκαφές των πυροσβεστών μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εργαστηριακή ανάλυση και εκτίμηση της ποσότητας προπανίου. Παράλληλα, οι αρμόδιοι προσπαθούν να εντοπίσουν την τρύπα από όπου διέφυγε το αέριο, ενώ η εισαγγελέας συγκεντρώνει καθημερινά όλα τα νέα δεδομένα για την προώθηση της δικογραφίας.

Από χθες, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παρέλαβαν τους φακέλους από την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων, οι οποίοι ελέγχονται λεπτομερώς, ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής αρμοδιότητα κάθε υπηρεσίας και ο τρόπος που έπρεπε να κινηθούν.