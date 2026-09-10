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Τα ευρήματα του ΙΣΑ στο ιατρείο στο Κολωνάκι: Τι αναφέρει για τις άδειες και την πλασμαφαίρεση

Άμεση διενέργεια ελέγχου από κλιμάκιο του ΙΣΑ στο ιατρείο στο Κολωνάκι με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ευρήματα για άδειες και πλασμαφαίρεση.

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Ιατρείο Κολωνάκη
Η κλινική που φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Άμεση διενέργεια ελέγχου από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη διενεργήθηκε στο ιατρείο όπου βρέθηκε ο τραγουδιστής προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση

Τι εντοπίστηκε κατά την αυτοψία

Κατά την αυτοψία σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΣΑ εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. 

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν. 

Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ, εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές».
 

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