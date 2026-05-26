Tα γυρνάει ξανά η μητέρα της 3χρονης στα Χανιά: «Έπαιζε έξω και μάλλον έπεσε» - Στη φυλακή για ψευδείς καταθέσεις

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, με εμφανή σημάδια κακοποίησης, αφού καταδικάστηκε για ψευδείς καταθέσεις, όσο συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες τραυματισμού της κόρης της.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 25χρονη, περνόντας το κατώφλι του δικαστηρίου υποστήριξε πως μένει στον Σταυρό, έχει τέσσερα παιδιά από δύο συντρόφους, τα τρία που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

Επίσης ανέφερε πως είχε έξι κυήσεις, με τις δύο να λήγουν άδοξα, αφού έχασε τα παιδιά, όπως υποστήριξε, επειδή δεν είχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει.

Η 25χρονη εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της. Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, τη Βουλγαρία.

«Στην αρχή μου είπε ότι μένει Κουνουπιδιανά - Όλα αποδείχτηκαν ψέματα»

Η δίκη άρχισε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων, όπου είχε μεταφέρει η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

«Μου είπαν έχουμε να παιδί άσχημα χτυπημένο στο χειρουργείο, ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και το επανέφεραν οι αναισθησιολόγοι. Ρώτησα πού είναι η μητέρα; Μου λέει, είναι εδώ απ' έξω, αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Πήγα αμέσως και της πήρα κατάθεση. Στην αρχή μου είπε ότι μένει Κουνουπιδιανά, μετά Καλύβες, μετά ότι δουλεύει Κυανή Ακτή σε ξενοδοχείο. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψέματα.

Μου είπε ότι το παιδί έμενε με την αδερφή της τις ώρες που εκείνη δούλευε και ότι η αδερφή της έχει δύο αγόρια, τα οποία είναι ζωηρά και τη χτύπησαν, και μάλιστα τα μάλωσε. Μετά μου είπε ότι έπεσε στις κούνιες στις Καλύβες και ότι από εκεί πήρε ταξί και το πήγε στο νοσοκομείο.

Η γιατρός μού είπε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε μώλωπες σε όλο το σώμα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Τότε μου είπαν για τα δύο παιδιά που φαινόταν να έχουν γεννηθεί από την ίδια, αλλά πέθαναν, λέει. Πήρα τον εισαγγελέα και μου λέει να συλληφθεί αμέσως, όπως και η αδερφή της, η οποία, σημειωτέον, δεν έχει βρεθεί.

Ωστόσο, έπαιρνε τηλέφωνο ο σύντροφος και του λέω «έλα από δω», ωστόσο δεν ήρθε ποτέ. Εμείς τον εντοπίσαμε. Τελικά, όλα αυτά ήταν ψέματα, και οι κατοικίες και η αδερφή και οι συνθήκες του ατυχήματος.

Από το νοσοκομείο μού είπαν ότι αυτή, για τα παιδιά, δήλωσε πως έχει μόνο το χτυπημένο, ενώ φαίνεται να έχει άλλα δύο παιδιά. Αλλά πού είναι; Ούτε στις κούνιες χτύπησε ούτε τα παιδάκια το χτύπησαν. Για τον πατέρα μού έλεγε ότι δεν θυμάται το όνομά του και ότι λείπει στη Γερμανία.

Από το βιβλιάριο υγείας βρήκαμε ότι το παιδί γεννήθηκε στις 12/09/2022, αλλά είναι άδειο. Ουδέποτε έχει πάει το παιδί σε γιατρό.

Δεν μας έλεγε ούτε το όνομά της. Είπε ότι μένει με την αδερφή της, με δύο παιδιά, αδέρφια 7,5 και 8,5 ετών, και ότι ο άντρας που τηλεφωνούσε ήταν σύντροφος της αδερφής της, ενώ ήταν δικός της», αυτά κατέθεσε ο αστυνομικός.

«Φοβήθηκα μη μου πάρουν τα παιδιά»

Στην απολογία της, η 25χρονη τόνισε ότι μένει στον Σταυρό με τα τέσσερα παιδιά της και με τον σύντροφό της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία, αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα.

Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα, απάντησε πως φοβήθηκε μήπως της πάρουν τα παιδιά. Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες, αλλά χτύπησε στο σπίτι. «Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι. Τα παιδιά ήταν εκεί έξω. Εκεί χτύπησε», τόνισε.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της όπως παραπέμφθηκε, σημειώνοντας ότι, για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν, κατέθεσε τουλάχιστον τρεις φορές ψευδώς. Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και πρόστιμο 600 ευρώ, χωρίς αναστολή στην έφεση.