Υπόθεση κακοποίησης 3χρονου στα Χανιά: Για κακουργήματα διώκονται μητέρα και σύντροφος

Το ενδιαφέρον των Αρχών μονοπωλεί η υπόθεση κακοποίησης του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη και ο σύντροφός της συνελήφθησαν για πλημμελήματα και πέρασαν χθες, Δευτέρα (26/5) το κατώφλι του εισαγγελέα Χανίων, ενώ σε βάρος τους έχει ήδη κινηθεί έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών πλέον για κακουργήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικό τόπο διαμονής.

Η υπόθεση περιπλέκεται ολο και πιο πολύ, με τις Αρχές να καλούνται να ανακαλύψουν, αν ο Πακιστανός σύντροφος της μητέρας, είναι και ο πατέρας της τρίχρονης ή κάποιου από τα άλλα 3 παιδιά, που παραμένουν υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά και να διαλευκάνουν αν ο ισχυρισμός της 25χρονης ότι «έχασε κατά τον θηλασμό» άλλα δύο παιδιά που είχε γεννήσει αληθεύει.

Τα νεότερα για την υγεία της τρίχρονης

Από την άλλη το τριχρονο κορίτσι βρίσκεται σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε αρχικά τραυματισμένο την Πέμπτη (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σημάδια βαριάς κακοποίησης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης με στόχο την αποσωλήνωσή της.

Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης.

Τα άλλα τρία παιδιά, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών της 25χρονης με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ζούσαν σε ώρο αποθήκης θερμοκηπίου

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την οικογένεια έρχονται συνεχώς στο «φως» για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια σε χώρο αποθήκης θερμοκηπίου, που είχε παραχωρηθεί προσωρινά από ιδιοκτήτη της περιοχής, ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν, ότι οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ συχνά ζητούσαν βοήθεια από κατοίκους του χωριού για τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Κάτοικοι υποστηρίζουν, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά φρόντιζαν τα μικρότερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.