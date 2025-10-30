Η απάντηση του εκπαιδευτικού για την παρατήρηση από τον Μητροπολίτη επειδή είχε το πουκάμισο έξω

Θέση, για την παρατήρηση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομο, επειδή είχε το πουκάμισό του, έξω από το παντελόνι, πήρε ο εκπαιδευτικός της Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας.

Όπως είπε, πολιορκείται από δημοσιογράφους για μία δήλωση, αλλά δεν έχει να πει κάτι, πλην της απογοήτευσης που ένιωσε. Τονίζει μάλιστα πως δεν είχε σκοπό να προκαλέσει.

Η τοποθέτησή του στα social media:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».



