Διαβάσαμε τις 1267 σελίδες του κλητήριου θεσπίσματος της δίκης των Τεμπών και αποκαλύπτουμε τις διαπιστώσεις της εισαγγελίας Eφετών αλλά και των κενών που εντοπίσαμε,

Tο δυστύχημα συνέβη γιατί:

Kρίσιμα συστήματα για την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας δεν λειτουργούσαν καθόλου ή υπολειτουργούσαν

1) δεν λειτουργούσε το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης

2) δεν λειτουργούσε και το σύστημα της τηλεδιοίκησης.

3) λειτουργούσε ελλιπώς το σύστημα ασφαλούς ραδιοεπικοινωνίας gsm-r ( δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σιδηροδρόμου )

και ενώ όλοι γνώριζαν – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – πως η κυκλοφορία των συρμών ήταν επισφαλής εξαιτίας των συστημάτων που δεν λειτουργούσαν δεν πήραν κανένα προληπτικό μέτρο όπως:

4) δεν είχε ληφθεί μέριμνα από τον ΟΣΕ και την ΡΑΣ να οριστούν 2 σταθμάρχες στην Λάρισα

5) δεν είχε ληφθεί μέριμνα από τον ΟΣΕ το αναγκαίο προληπτικό μέτρο του περιορισμού της ταχύτητας με εγκύκλιο βραδυπορίας

6) δεν λειτουργούσε το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών etcs

7) δεν είχε θεσπιστεί νέος εθνικός κανόνας λόγω του κατεπείγοντος ως αναγκαίο προσωρινό - επείγον προληπτικό μέτρο αφού υφίστατο άμεσος κίνδυνος ως προς τη ζωή.

Αν είχαν τουλάχιστον ληφθεί αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «θα αποφεύγονταν μετά βεβαιότητας η σφοδρή – βίαιη μετωπική σύγκρουση».

Aπό το 2019 …

-Την 29/7/2019 είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεδιοίκηση μετά από πυρκαγιά.

Η βλάβη δεν είχε αποκατασταθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Αν λειτουργούσε δεν θα μπορούσαν να χαραχθούν μη συμβατά μεταξύ τους δρομολόγια .

Από το 2018….

Το σύστημα ασφαλούς ραδιοεπικοινωνίας gsm-r είχε εγκατασταθεί το 2018 όμως δεν είχε πιστοποιηθεί έγκαιρα απο την ΡΑΣ.

Από το 2007 και το 2014…

Συμπερασματικά δεν θα γινόταν το δυστύχημα αν είχαν ολοκληρωθεί οι δυο συμβάσεις:

Πρόκειται για την 717/14 που αφορά την τηλεδιοίκηση και την 10005/2007 για ETCS (ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματου ελέγχου κυκλοφορίας).

Αποτέλεσμα της μη εκτέλεσης – ολοκλήρωσης της σύμβασης 717/14 που αφορά την τηλεδιοίκηση, ήταν να μην μπορεί να εκτελεστεί – ολοκληρωθεί και η σύμβαση για τη λειτουργία του συστήματος ETCS.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αναφέρει: «μετά βεβαιότητας δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 καθόσον η χρήση – λειτουργία και επενέργεια των εν λόγω συστημάτων θα απέτρεπε τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών ακινητοποιώντας αυτές, είτε μέσω συστημάτων ETCS, είτε ταυτόχρονα μέσω της λειτουργίας της τηλεδιοίκησης και της αμφίδρομης φωτοσήμανσης σηματοδότησης της γραμμής»

Αν δεν καθυστερούσε η ΕΡΓΟΣΕ την υλοποίηση των συμβάσεων …δεν υπήρχε αυτό το εγκληματικό αποτέλεσμα. ( όρος του κατηγορητηρίου )

Εδώ ας θυμίσουμε πως η ΕΡΓΟΣΕ είναι θυγατρική του ΟΣΕ, οι μετοχές της οποίας μεταβιβάστηκαν στο ελληνικό δημόσιο με εποπτεύοντα τον ίδιο τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Αποκαλυπτικά στοιχεία

16 μέλη της ΕΡΓΟΣΕ κατηγορούνται, πως ενώ είχαν την νομική υποχρέωση για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης 717/14, εκείνοι πέτυχαν την παράταση της αποπεράτωσης με δόλο.

Διαβάζουμε για τους 16 της ΕΡΓΟΣΕ:

« παράνομη χορήγηση παρατάσεων »

«εν γνώσει τους δήλωναν μη ορθά στοιχεία »

«στα πλαίσια του κοινού τους δόλου »

«αναληθώς ανέφεραν …»

«αναληθές συμπέρασμα»

«με αναθεώρηση τιμών υπέρ την αναδόχου »

«διπλοπληρωμή »

Με ψεύτικα στοιχεία - παρατάσεις συμβάσεων, εν γνώσει τους δήλωναν μη ορθά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας τονίζει: «εν γνώσει τους δήλωναν μη ορθά στοιχεία και συγκεκριμένα, ότι η μη ομαλή πρόοδος τους έργου και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονταν δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας, αλλά δήθεν στη μη παράδοση των χώρων από τον ΟΣΕ Α.Ε για την εκτέλεση των εργασιών».

«Στην πραγματικότητα δεν είχαν υποβληθεί μελέτες εγκεκριμένες από την πάροχο εταιρία, παρόλο που για τη συμμετοχή της στην διαγωνιστική διαδικασία της σύμβασης 717/14 η ανάδοχος είχε επικαλεστεί και δεσμευτεί για όλα».

Οσμή σκανδάλου;

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αναφέρει ότι «η ανάδοχος της 717/14 παραβίασε ουσιώδη συμβατικό όρο σχετικά με την παροχή ειδικής τεχνογνωσίας».

«Χρησιμοποίησε παράνομα και αντισυμβατικά μια 3η εταιρία, η οποία όμως δεν κατείχε το αντικείμενο κ δεν διέθετε καμία ειδική τεχνογνωσία ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούνταν να υποβάλλει μελέτες σε έργο ειδικής φύσεως».

«Με την γνώση και αποδοχή των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, αντί να επιβάλουν ποινικές ρήτρες ή να κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχη εταιρία εισηγούνταν παρατάσεις των συμβάσεων με ψευδή στοιχεία και όχι μόνο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με την αναθεώρηση τιμών πέτυχαν την επιχορήγηση της αναδόχου»

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αναφέρει επίσης ότι «εν γνώσει τους δήλωναν μη ορθά στοιχεία αναφορικά με την ύπαρξη γεγονότων κρίσιμων για την παροχή της επιχορήγησης , ήτοι στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τα ψέματα των 16

1. Δήθεν πως η ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τις μελέτες εφαρμογής.

Η αλήθεια είναι πως η ανάδοχος κοινοπραξία είχε υποβάλει μελέτες μόνο για 2 από τους 33 σταθμούς .

2. Δήθεν πως κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν 2 προβλήματα: αδυναμία διασύνδεσης και μη συμβατότητα εξοπλισμού.

Η αλήθεια είναι πως στην σύμβαση 717 τονίζεται, ότι οποιαδήποτε εργασία , υλικά απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν από την ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

3. Δήθεν πως εξοπλισμός της σύμβασης είχε σταματήσει να παράγεται έτσι δεν υπήρχαν ανταλλακτικά.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν γνωστό στην ανάδοχη πριν την υπογραφή της σύμβασης

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αναφέρει ότι: «οι δικαιολογίες που επικαλούνται οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ ως δήθεν λόγους καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου για την χορήγηση παρατάσεων γινόταν με αναθεώρηση τιμών και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας».

4 Δήθεν η καθυστέρηση των εργασιών οφειλόταν στην έλλειψη προσωπικού του οσε και στο φόρτο εργασίας της γραμμής

Η αλήθεια είναι πως ο πραγματικός λόγος ήταν η αντισυμβατική μη συμμετοχή της παρόχου στην σύνταξη μελετών και στην αδυναμία της να εκπονήσει ορθές μελέτες .

Δήθεν αιτία της καθυστέρησης της παράδοσης υλικών /εξοπλισμού συνεπεία πανδημίας κορονοιου ( μέχρι 19/3/23).

Η αλήθεια είναι ότι οι κατηγορούμενοι υπο τις ιδιότητες τους και στα πλαίσια του κοινού τους δόλου προχώρησαν στην εισήγηση κ υποβολή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή πρωτοκόλλου καθορισμού τιμών νέων εργασιών συνολικής δαπάνης 54.617.414 ευρώ

6. Μη ορθα στοιχεία για εκτέλεση εργασιών που δήθεν δεν συμπεριλαμβανόταν στην σύμβαση.

Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εργασίες είχαν προβλεφθεί.

7. Δήθεν απρόβλεπτα γεγονότα ανακύψαντα εκ των υστέρων( κλοπές /ζημιές στο δίκτυο)

Η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα αυτά είχαν εκτεθεί αναλυτικά στην σύμβαση.

Διπλοπληρωμή

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας αναφέρει ότι: «η υπογραφή της 1 συμπληρωματικής σύμβασης έργου δεν ήταν αναγκαία αλλά αποσκοπούσε στην παράνομη αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης επιφέροντας διπλοπληρωμή του ήδη υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου καθώς και εκ πλάγιου απευθείας ανάθεση στην ανάδοχο κοινοπραξία».

Αποκάλυψη

Και ενώ κανείς θα περίμενε με το συγκεκριμένο κατηγορητήριο που αναγνωρίζει δόλο και πρόθεση στους 16 της ΕΡΓΟΣΕ, που με ψεύτικα στοιχεία εξασφάλιζαν παρατάσεις, επιχορηγήσεις και διπλοπληρωμές στην ανάδοχη κοινοπραξία του έργου, να υπάρξει άρση του απορρήτου των τραπεζικών τους λογαριασμών, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί .

Ο κ.Αντώνης Ψαρόπουλος, νομικός και πατέρας θύματος, μιλάει στο Reader.gr για τους 16 της ΕΡΓΟΣΕ και όχι μόνο.

«Εξαιτίας των ενεργειών τους παρατάθηκε αδικαιολόγητα η σύμβαση 717 αρκετές φορές . Η τηλεδιοίκηση έπρεπε να είχε περατωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 και φτάσαμε τον φεβρουάριο του 2023 να μην έχει ολοκληρωθεί. Οι 16 της ΕΡΓΟΣΕ παρέλειψαν να ελέγξουν ουσιαστικά και να οδηγήσουν την ανάδοχο κοινοπραξία στην εκτέλεση της σύμβασης με τις ψευδείς εισηγήσεις τους και τις δήθεν δικαιολογίες τους οδηγούσαν σε νέες καθυστερήσεις.

Όλες αυτές οι ενέργειες τους έχουν γίνει με δόλο από αυτούς που έπρεπε να ελέγχουν την εκτέλεση της σύμβασης .

Σαφέστατα εξαιτίας αυτών των ψευδών εισηγήσεων τους προέκυψε και αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης αλλά και του κόστους.

Ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν στα 40.000.000 – 41.000.000 ευρώ χωρίς φπα φτάσαμε στο σημείο σχεδόν στον διπλασιασμό της , μαζί με τις ποινικές ρήτρες που εσφαλμένα καταλογίστηκαν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κατόπιν πάλι εισηγήσεων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ .

Καταλαβαίνετε πως ενώ θα έπρεπε να επιβάλουν ποινική ρήτρα στην εταιρεία που δεν πειθαρχούσε και να κινήσουν διαδικασία να κηρυχτεί έκπτωτη εκείνοι την κάλυπταν;

Αρκεί μόνο να τονίσω πως για 4-4,5 χρόνια είχαμε κολλήσει στο στάδιο των μελετών μόνο γιατί δεν είχαν καν την τεχνογνωσία για τις μελέτες .

Και ναι , δεν έχει γίνει άρση του τραπεζικού απορρήτου των τραπεζικών τους λογαριασμών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας. έχει όμως γίνει για την ευρωπαϊκή δικογραφία όπου εξετάζονται τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους σε βάρος τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Το έχουμε θίξει με υπομνήματα , έχουμε ζητήσει να μη κλείσει η ανάκριση ακριβώς γι αυτόν τον λόγο. Να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των εκπροσώπων της αναδόχου κοινοπραξίας , η οποία σαφέστατα εξαιτίας αυτών των ενεργειών συνετέλεσε, ώστε να καταστεί ο σιδηρόδρομος τελείως ανασφαλής και να οδηγηθούμε στο δυστύχημα.

Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Για πολλοστή φορά βλέπουμε την απροθυμία των δικαστικών αρχών να ασκήσουν αυτεπαγγέλτως τα αυτονόητα».