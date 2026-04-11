Τα μηνύματα των πατριαρχών για την Ανάσταση: «Καμία σύγκρουση δεν μπορεί να σβήσει το Φως του Χριστού»

Tα μηνύματα τους για την Ανάσταση απηύθυναν οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας για το Πάσχα, μεταξύ τους ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέφερε στο χαρμόσυνο μήνυμά του: «Τη σημερινή εποχή, πόλεμοι απειλές και ταραχές σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα και βαραίνουν την καρδιά πολλών».

Ιερώνυμος για Πάσχα: «Καμία σύγκρουση δεν μπορεί να σβήσει το Φως του Χριστού»

«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται σιωπηλή κραυγή. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ο άνθρωπος αναζητεί σημείο προσανατολισμού, κάτι που να δίνει νόημα και ελπίδα. Εκεί επανέρχονται τα σύμβολα...Για την εκκλησία τα σύμβολα είναι φορείς ζωής. Το βαθύτερο νόημα του σταυρού δεν είναι η δύναμη, αλλά η θυσιαστική του αγάπη.

Για αυτό ο σταυρός, το Άγιο Φως και η Ανάσταση δεν επιβάλλονται, αλλά προσκαλούν, και ανοίγουν δρόμο κοινωνίας προς όλους εκείνους που φοβούνται και ανησυχούν για τον κόσμο. Καμία σύγκρουση δεν μπορεί να σβήσει το Φως που ανατέλλει από τον τάφο του Χριστού».

Από τη μεριά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δήλωσε: «Το αίμα του Χριστού χύθηκε για εμάς επάνω στον σταυρό, και το ίδιο αίμα κυλά μέσα στις πνευματικές μας φλέβες, ενώνοντάς μας με εκείνον, πέρα από την καταγωγή του καθενός.

Οι χριστιανικές κοινότητες ανταμώνουν αυτή την ημέρα, για να γιορτάσουμε την απόλυτη νίκη της ζωής έναντι του θανάτου. Αυτή τη θεία ημέρα, ας υποσχεθούμε να ζούμε τη ζωή μας μέσα στο λαμπρό φως αυτής της νίκης».

