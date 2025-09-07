Tα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Αναλυτικός πίνακας

Φορολογική ελάφρυνση για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ.

Η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σημαίνει ότι ο συντελεστής 24% θα μειωθεί στο 17%, ενώ ο συντελεστής 13% θα μειωθεί στο 9%. Πρόκειται για επέκταση του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε ήδη σε πέντε νησιά, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω, τα οποία είχαν πληγεί από το μεταναστευτικό.

Η αλλαγή αυτή θα έχει άμεσα οφέλη για τους κατοίκους, καθώς θα μειωθεί το κόστος σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ μικρότερη θα είναι και η επιβάρυνση σε υπηρεσίες εστίασης, τουρισμού, φάρμακα και βιβλία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και τουριστικών υπηρεσιών, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις κοινωνίες που κρατούν ζωντανές τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Ποια νησιά εντάσσονται στον μειωμένο ΦΠΑ

Τα νησιά που θα δουν μείωση ΦΠΑ μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη



