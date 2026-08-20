Τα ωραιότερα χωριά της Λέσβου που αξίζει να επισκεφτείτε

Η Λέσβος είναι ένας προορισμός που δεν είναι εύκολο να τον ανακαλύψει κανείς σε λίγες μόνο μέρες. Το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας αποκαλύπτει σταδιακά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας πηγαίνει πίσω στον χρόνο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα γραφικά λιμανάκια και τις μικρές πλατείες με τα παλιά καφενεία.

Από τα ορεινά χωριά μέχρι τους παραθαλάσσιους οικισμούς, η Λέσβος προσφέρεται για ατελείωτη εξερεύνηση. Κάθε στάση χαρίζει μοναδικές εικόνες και παραδοσιακές γεύσεις, καθώς το νησί φημίζεται και για τα τοπικά του προϊόντα. Αν σχεδιάζετε ένα road trip στη Λέσβο, αυτά είναι τα ωραιότερα χωριά που αξίζει να επισκεφτείτε.

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