Τα πρώτα λεπτά της φρίκης: 20 εικόνες αμέσως μετά τον σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα

26 χρόνια μετά από την τραγωδία από τον σεισμό στην Πάρνηθα, οι εικόνες ακόμη σοκάρουν.

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Διάσωση παιδιού από πολυκατοικία που κατέρρευσε στο Μενίδι | Eurokinissi
Ημέρα Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Το ρολόι δείχνει 14:56 και η Αττική Γη σείεται για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο ισχυρός σεισμός έχει επίκεντρο την Πάρνηθα, θα γίνει όμως αισθητός σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. 

Το αρχικό τρόμο από τη δυνατή σεισμική δόνηση, θα ακολουθήσει το σοκ. Οι πρώτες εικόνες τα αμέσως επόμενα λεπτά είναι ενδεικτικές της τραγωδίας που θα ακολουθούσε. Κτίσματα που έχουν καταρρεύσει, άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε χαλάσματα. Όλοι στους δρόμους με την αγωνία για το τι θα επακολουθήσει...

Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας

Ο απολογισμός επιβεβαιώνει με χειρότερο τρόπο τη λέξη τραγωδία. Ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού υπολογίζεται σε 145 γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό ως τον πιο θανατηφόρο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Με βάση αυτοψία σε 111 από τα θύματα του σεισμού, 36 άνθρωποι πέθαναν από τραύματα, 38 άνθρωποι έφεραν τραύματα από τα οποία κινδύνευε η ζωή τους ενώ 31 πέθαναν από ασφυξία.

Στο εξαώροφο κτίριο της Ρικομέξ, στο Μενίδι, που στεγάζονταν οι εταιρείες Ρικομέξ και Εστία εμπορική, πέθαναν 39 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους δύο έγκυες γυναίκες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια σε πολυκατοικία που κατέρρευσε επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στη Μεταμόρφωση σε άλλη πολυκατοικία, πέθαναν οχτώ άνθρωποι, ενώ πυροσβέστες ανέσυραν ζωντανά δύο μικρά παιδιά στην αγκαλιά του νεκρού πατέρα τους.

26 χρόνια μετά, οι πληγές δεν έχουν κλείσει, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει.

Με τη βοήθεια του φωτογραφικού αρχείου του πρακτορείου Eurokinissi, θυμόμαστε τις πρώτες εικόνες στην Αθήνα, αμέσως μετά τον σεισμό στην Πάρνηθα.

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Τραυματισμένο παιδί στο Μενίδι από πτώση πολυκατοικίας | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Συντρίμμια από κτίριο στο Μενίδι | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Οδός Πειραιώς | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Τραυματισμένο παιχνίδι από νηπιαγωγείο στο Μενίδι | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Εκκλησία στην Πετρούπολη | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Κατάρρευση στην Πετρούπολη | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Πολυκατοικία στη Μεταμόρφωση | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Εργοστάσιο ΦΑΜΑΡ στην Κάτω Κηφισιά | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Τοίχος που γκρεμίζεται σε πάρκινγκ στην οδό Σολωμού | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Τραυματίας στην οδό Ακαδημίας | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Νέα Φιλαδέλφεια | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Σούπερ μάρκετ και πολυκατοικία που κατέρρευσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Κατάρρευση βρεφονηπιακού σταθμού στο Μενίδι | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Δρόμος στα Εξάρχεια | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Το εργοστάσιο της Recomex | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Το εργοστάσιο της Recomex πριν από την άφιξη της ΕΜΑΚ | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Μεταφορά τραυματία από το εργοστάσιο Φουρλή | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Κόσμος στον δρόμο μετά από τον σεισμό | Eurokinissi

 

Σεισμός 1999 στην Πάρνηθα
Κτίριο στο Μενίδι | Eurokinissi

 

 

