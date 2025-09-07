Τα πρώτα λεπτά της φρίκης: 20 εικόνες αμέσως μετά τον σεισμό του 1999 στην Πάρνηθα

Ημέρα Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Το ρολόι δείχνει 14:56 και η Αττική Γη σείεται για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο ισχυρός σεισμός έχει επίκεντρο την Πάρνηθα, θα γίνει όμως αισθητός σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Το αρχικό τρόμο από τη δυνατή σεισμική δόνηση, θα ακολουθήσει το σοκ. Οι πρώτες εικόνες τα αμέσως επόμενα λεπτά είναι ενδεικτικές της τραγωδίας που θα ακολουθούσε. Κτίσματα που έχουν καταρρεύσει, άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε χαλάσματα. Όλοι στους δρόμους με την αγωνία για το τι θα επακολουθήσει...

Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας

Ο απολογισμός επιβεβαιώνει με χειρότερο τρόπο τη λέξη τραγωδία. Ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού υπολογίζεται σε 145 γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό ως τον πιο θανατηφόρο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Με βάση αυτοψία σε 111 από τα θύματα του σεισμού, 36 άνθρωποι πέθαναν από τραύματα, 38 άνθρωποι έφεραν τραύματα από τα οποία κινδύνευε η ζωή τους ενώ 31 πέθαναν από ασφυξία.

Στο εξαώροφο κτίριο της Ρικομέξ, στο Μενίδι, που στεγάζονταν οι εταιρείες Ρικομέξ και Εστία εμπορική, πέθαναν 39 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους δύο έγκυες γυναίκες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια σε πολυκατοικία που κατέρρευσε επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στη Μεταμόρφωση σε άλλη πολυκατοικία, πέθαναν οχτώ άνθρωποι, ενώ πυροσβέστες ανέσυραν ζωντανά δύο μικρά παιδιά στην αγκαλιά του νεκρού πατέρα τους.

26 χρόνια μετά, οι πληγές δεν έχουν κλείσει, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει.

Με τη βοήθεια του φωτογραφικού αρχείου του πρακτορείου Eurokinissi, θυμόμαστε τις πρώτες εικόνες στην Αθήνα, αμέσως μετά τον σεισμό στην Πάρνηθα.

Τραυματισμένο παιδί στο Μενίδι από πτώση πολυκατοικίας | Eurokinissi

Συντρίμμια από κτίριο στο Μενίδι | Eurokinissi

Οδός Πειραιώς | Eurokinissi

Τραυματισμένο παιχνίδι από νηπιαγωγείο στο Μενίδι | Eurokinissi

Εκκλησία στην Πετρούπολη | Eurokinissi

Κατάρρευση στην Πετρούπολη | Eurokinissi

Πολυκατοικία στη Μεταμόρφωση | Eurokinissi

Εργοστάσιο ΦΑΜΑΡ στην Κάτω Κηφισιά | Eurokinissi

Τοίχος που γκρεμίζεται σε πάρκινγκ στην οδό Σολωμού | Eurokinissi

Τραυματίας στην οδό Ακαδημίας | Eurokinissi

Νέα Φιλαδέλφεια | Eurokinissi

Σούπερ μάρκετ και πολυκατοικία που κατέρρευσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια | Eurokinissi

Κατάρρευση βρεφονηπιακού σταθμού στο Μενίδι | Eurokinissi

Δρόμος στα Εξάρχεια | Eurokinissi

Το εργοστάσιο της Recomex | Eurokinissi

Το εργοστάσιο της Recomex πριν από την άφιξη της ΕΜΑΚ | Eurokinissi

Μεταφορά τραυματία από το εργοστάσιο Φουρλή | Eurokinissi

Κόσμος στον δρόμο μετά από τον σεισμό | Eurokinissi

Κτίριο στο Μενίδι | Eurokinissi