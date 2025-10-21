Τα Τέμπη δεν «απαγορεύονται»: Διαδήλωση στον Άγνωστο Στρατιώτη την ώρα ψήφισης της τροπολογίας

Δείχνοντας την αντίθεσή τους στην φρονηματική απαγόρευση συγκεντρώσεων που θέλει να θεσμοθετήσει η Νέα Δημοκρατία για τον χώρο μπροστά από το κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη, με φόντο τα Τέμπη, δεκάδες πολίτες έχουν ήδη προσέλθει, διαδηλώνοντας και αυτή την ώρα στο Σύνταγμα.

Πάνω από τα ονόματα των σκοτωμένων από την κυβερνητική και επιτελική αδιαφορία, οι συγκεντρωμένοι άναψαν κεράκια, αυτά που βρίσκει κακόγουστα η κα Ντόρα Μπακογιάννη, σχηματίζοντας τον απολογισμό των Τεμπών με το νούμερο 57.

Τη στιγμή που οι εύζωνες εκτελούν την καθημερινή τους ρουτίνα, την οποία δεν έχουν διακόψει ποτέ οι συγκεντρωμένοι για τα Τέμπη, ενώ οι πολίτες φωνάζουν συνθήματα για δικαιοσύνη και ενάντια στις αυθαίρετες απαγορεύσεις, εντός του κτιρίου, η Κυβέρνηση θέλει να πείσει ότι κάπου ανάμεσα λαμβάνει χώρα κάποια...ιεροσυλία.

Διαδήλωση για τα Τέμπη και ενάντια στην τροπολογία | Eurokinissi

