Τα τοπικά μπλόκα γίνονται πανελλαδικό μέτωπο: Την Τρίτη το «κοινό ανακοινωθέν» των αγροτών

Η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας ολοκληρώθηκε με τους αγρότες να δηλώνουν ότι πλέον δεν μιλούν ως τοπικό μπλόκο, αλλά ως πανελλαδικό μέτωπο. Το βασικό αίτημα παραμένει: σταθερή τιμή ρεύματος στα 0,07€/kWh.

Παράλληλα, τόνισαν ότι τα αδιάθετα ποσά των ενισχύσεων δεν αποτελούν «επιπλέον βοήθεια», αλλά δικαιώματα που έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί.

Η απάντηση προς τον υπουργό Κώστα Τσιάρα αναμένεται έως τις 16 Δεκεμβρίου.

Μάλγαρα: Δύσπιστοι οι αγρότες – Άνοιξε το ρεύμα εισόδου

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, η συνέλευση ολοκληρώθηκε με τους αγρότες να χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες «ασπιρίνες».

Εκφράζουν φόβους ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διασπάσει το μέτωπο των κινητοποιήσεων. Στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα εξόδου παραμένει κλειστό επ’ αόριστον. Το ρεύμα προς Αθήνα εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί διανομή ρυζιού από παραγωγούς της περιοχής, με περιορισμό της κυκλοφορίας σε μία λωρίδα για διάστημα μίας έως δύο ωρών.

Το απόγευμα, οι αγρότες θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την Τετάρτη εξετάζεται σοβαρά η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με επέκταση του αποκλεισμού προς Θεσσαλονίκη ακόμη και επ’ αόριστον.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες απέστειλαν λίστα αιτημάτων στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα.

Σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά/kWh.

Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κατηγορηματική αντίθεση στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή στη διαχείριση ζωονόσων με εμβολιασμό αντί θανατώσεων και πλήρη αποζημίωση της αξίας των ζώων. Οι μελισσοκόμοι διεκδικούν αναπλήρωση εισοδήματος με 20€ ανά κυψέλη και ισότιμη ένταξη στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Δημοσκοπήσεις: Απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με το βαρόμετρο της GPO, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,3%, ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 10,1%. Πλεύση Ελευθερίας (8,5%) και ΚΚΕ (8,4%) δίνουν μάχη για την τέταρτη θέση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 4,3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 14,2%.

Οι δηλώσεις Τσιάρα: «Δίκαια αιτήματα – Υπάρχουν περιθώρια»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, παραδέχτηκε ότι πολλά αιτήματα είναι δίκαια και παρουσίασε άξονες παρέμβασης:

Σταθερή και χαμηλότερη τιμή αγροτικού ρεύματος.

Παρεμβάσεις στα καύσιμα, ειδικά στο πετρέλαιο.

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις στο 100%.

Στήριξη κτηνοτροφίας και συγκεκριμένων καλλιεργειών με αδιάθετα ποσά της ΚΑΠ.

Κάλεσε τους αγρότες σε άμεσο διάλογο, τονίζοντας ότι «η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Από τη Νίκαια στα Μάλγαρα, οι αγρότες δείχνουν αποφασισμένοι να κινηθούν ενιαία και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η κυβέρνηση καλεί σε διάλογο, αλλά οι αγρότες παραμένουν δύσπιστοι. Το σκηνικό είναι εκρηκτικό, με πολιτικές αντιπαραθέσεις, δημοσκοπικές απώλειες και ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα του αγροτικού κόσμου.