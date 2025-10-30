Ταξί: 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα - Βολές ΣΑΤΑ στην κυβέρνηση

Σε νέα απεργία προχωρούν τα ταξί στην Αθήνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Σεπτεμβρίου και κατόπιν της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2025, προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση.

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό την ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, πλήττουν καίρια τον κλάδο των ταξί — έναν από τους βασικούς πυλώνες της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, οι κυβερνητικές επιλογές αγνοούν τα δίκαια αιτήματα και τις επαγγελματικές ανάγκες των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας και υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επισκέπτες. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να στηρίζεται σε πολιτικές που περιθωριοποιούν τον κλάδο των ταξί».

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει, επίσης, τη «σιωπή και συνενοχή» τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για «κρυφές συμφωνίες και ψεύτικες υποσχέσεις» που έχουν εξαντλήσει τον κλάδο.

«Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό – η 48ωρη απεργία αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πανελλαδικού αγώνα», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «ενωμένοι και αποφασισμένοι, οι επαγγελματίες του ταξί θα ανατρέψουν τα σχέδια που τους θέλουν σιωπηλούς και υποταγμένους».

Το Συνδικάτο ζητά άμεση επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει οργανωμένη αντίδραση από τον κλάδο.

Ταξί: Τα βασικά αιτήματα του κλάδου

1. Ηλεκτροκίνηση:

Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. ταξί, που σήμερα προβλέπεται από 1/1/2026, με μετάθεση για το 2035.

2. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ):

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ Β’ 4564), η οποία –σύμφωνα με το ΣΑΤΑ– προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κλάδου.

3. Φορολογικό καθεστώς:

Δίκαιη φορολόγηση βάσει λογιστικών βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ.

4. Λεωφορειολωρίδες:

Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί από τις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

5. Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

Διατήρηση και ορθή εφαρμογή του ν. 4530/2018 , που διαχωρίζει το έργο των Ε.Δ.Χ. ταξί από τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό , με βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

, που διαχωρίζει το έργο των από τα , με βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Πλήρης λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό.

για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία για τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό. Καθορισμός ελάχιστης χρέωσης 150 ευρώ και ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης τριών ωρών για τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα.