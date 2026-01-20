Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη - «Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, απλά ψεύδεται»

Νέα 48ωρη απεργία πραγματοποιούν οι οδηγοί ταξί στην Αττική την Τρίτη 20/1 και την Τετάρτη 21/1, καταγγέλλοντας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ότι «δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει».

Σε σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αναφέρεται:

«48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 20 & ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

(Από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης)

Συνάδελφοι.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών. Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες). Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή. Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

ΤΟ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΣΙΩΠΑ – ΤΟ ΤΑΞΙ ΑΠΑΝΤΑ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΩΝ

ΚΑΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ».