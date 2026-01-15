Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία - Συνέχεια κινητοποιήσεων

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προσανατολίζεται σε νέα 48ωρη απεργία την ερχόμενη εβδομάδα, συνεχίζοντας έτσι τις κινητοποιήσεις τους.

Σήμερα (15/01), έγινε συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδικάτου, με τους οδηγούς να διαμηνύουν πως δεν θα σταματήσουν τον αγώνα κατά της εξαφάνισης του κλάδου τους.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΕΡΤ, επανάλαβαν τα αιτήματά τους, μεταξύ των οποίων την παράταση του σχεδίου υποχρεωτικής στροφής στην ηλεκτροκίνηση, την κατάργηση του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους.

Ακόμα κατήγγειλαν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά των πλατφορμών μετακίνησης και ζήτησαν το έλεγχό τους.

Λίγο μετά τις 12 οι οδηγοί ταξί ξεκίνησαν πεζή πορεία προς το Σύνταγμα με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Η ίδια πηγή μεταφέρει πως πρέπει να θεωρείται δεδομένη μία νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 20 Ιανουαρίου, όταν και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου.