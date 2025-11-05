Ταξί σε απεργία: «Θα περικυκλώσουμε το υπουργείο Μεταφορών, ενάντια στη διαπλοκή»

Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, πραγματοποιώντας συμβολική περικύκλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε στις 6 το πρωί.

Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στην οδό Σπύρου Πάτση και από εκεί σχημάτισαν αυτοκινητοπομπή με κατεύθυνση το υπουργείο, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης απέναντι σε όσα χαρακτηρίζουν «επιχειρούμενη διάλυση του επαγγέλματος».

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), το οποίο αντιδρά έντονα στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι υπουργοί Κυρανάκης και Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η απόφαση αυτή «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί» και «χαρίζει τη δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1η Ιανουαρίου 2026, την οποία το συνδικάτο χαρακτηρίζει «απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών». Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι το μέτρο αυτό δεν συνοδεύεται από ουσιαστική στήριξη και οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τους οδηγούς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η απεργία δεν θα περιοριστεί στην Αττική αλλά θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων».

«Σήμερα κάνουμε μία 48ωρη απεργία με στόχο να περικυκλώσουμε το Υπουργείο και να παραμείνουμε εκεί, ζητώντας συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη, που αρνείται να μας δει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για έναν «αγώνα απέναντι στη διαπλοκή», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει από την κοινωνία τη δημόσια προσφορά που παρέχει το ταξί, παραδίδοντάς την σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας κατά των συμφερόντων των καρτέλ, που αφορά όλη την κοινωνία.

Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν και να μας αναγκάσουν να παραδώσουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν θα τους περάσει», κατέληξε.

Η απεργία των ταξί αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, ενώ το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.