Μεγάλη η συγκίνηση στην κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μάρω Κοντού, μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην καλλιτεχνική - και όχι μόνο - σκηνή του τόπου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφώνησε έναν σπαρακτικό επικήδειο λόγο.

«Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα», σημείωσε μεταξύ άλλων στην έναρξη της ομιλίας του, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει την ηθοποιό ως μια γυναίκα ασταμάτητη που είχε ισχυρό νου και θέληση.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μάρω Κοντού | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Μάρω μας αγαπημένη μεγάλο προνόμιο η φιλία μας και αφάνταστος ο πόνος της απώλειας» αναφέρε με νόημα ο Νικήτας Κακλαμάνης και στη συνέχεια έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «Σε αγαπάμε, καλό ταξίδι».

«Πίκρα για εμένα αλλά και όλη την Ελλάδα που σήμερα αγκαλιάζει το συναρπαστικό έργο της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές στιγμές, στις συζητήσεις μας για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τέχνη της πολιτικής και την πολιτική της τέχνης. Καληνύχτα στην ίδια πάντα νεανική συγκίνηση κάθε φορά που βρισκόμασταν.

Μια γυναίκα με ισχυρό νου, θέληση και πεποιθήσεις. Εσύ το νεαρό κορίτσι από τα Ψαρά, το νησί του πατέρα σου, με σπουδαίες σπουδές υποκριτικής και χορού και το πτυχίο από τη Φιλοσοφική. Δεκάδες χρόνια θεάτρου και κινηματογράφου. Από το 1954 έως και σήμερα. Με μια ακούραστη πορεία στην τηλεόραση από τη δεκαετία του 1970. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη η Μάρω μας. Αεικίνητη. Ανήσυχη. Ασταμάτητη. Απέδειξε ότι η ηλικία είναι δύο ψηφία της αριθμητικής.

Με μια πορεία ακάθεκτη και δημιουργική. Με μια αγάπη για κάθε ένα από εμάς. Και μια αλήθεια καλλιτεχνική. Μάρω μας αγαπημένη μεγάλο προνόμιο η φιλία μας και αφάνταστος ο πόνος της απώλειας. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ακούσει κανείς από εμάς το “πες μου μια λέξη”. Σε αγαπάμε, Καλό ταξίδι».

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μάρως Κοντού | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μάρως Κοντού | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Το «ευχαριστώ» του Μπιμπίλα

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος με δάκρυα αποχαιρέτησε την σπουδαία ηθοποιό που έχει καταγράψει χιλιόμετρα στο καλλιτεχνικό σανίδι. Ο Σπύρος Μπιμπίλας απηύθυνε τον δικό του επικήδειο λόγο, ευχαριστώντας τη Μάρω Κοντού για την προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και για την αγάπη και τη στήριξη που έδειχνε στους συναδέλφους της.

Από την πλευρά της η Άντζελα Γκερέκου, συγκινημένη αποχαίρετησε την Μάρω Κοντού με λόγια βγαλμένα μέσα από την καρδιά της: «Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Αυτά τα τελευταία χρόνια έμαθα τόσα πολλά από σένα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μου έμαθες πως ένας σπουδαίος ηθοποιός είναι πάνω απ’ όλα σπουδαίος άνθρωπος».

Η τελευταία επιθυμία της Κοντού από τον Κακλαμάνη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, φανέρωσε ότι έγινε πραγματικότητα η επιθυμία της Μάρως Κοντού με μία φωτογραφία. Ο ίδιος, μάλιστα, συνόδευσε την εικόνα με μία λεζάντα, στην οποία έγραφε: «Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».