Ταΰγετος: Πώς απεγκλωβίστηκαν οι ορειβάτες από τα 2.000 μέτρα - «Εκτεθειμένοι και στρεσαρισμένοι για ώρες»

Τον τρόπο με τον οποίο απεγκλωβίστηκαν οι ορειβάτες από τον Ταΰγετο περιέγραψε ο Δημοσθένης Κακούρος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης.

«Χρειάστηκε μία τεράστια επιχείρηση αφού το ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει λόγω έντονου αέρα στο σημείο "Πόρτες" που είχαν εγκλωβιστεί μετά το ατύχημά τους», είπε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Εφόσον απαιτούνταν η μεταφορά τους και έπρεπε να γίνει με τον δύσκολο τρόπο ήταν απαραίτητο να γίνει με πολύ μεγάλες δυνάμεις, προκειμένου να γίνει το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε ακόμα και συνέχισε:

«Προσεγγίσαμε πρώτα με την πολιτική προστασία του Δήμου Σπάρτης λόγω εγγύτητας και αφού αξιολογήσαμε την κατάσταση βάλαμε τον πρώτο σε φορείο, προκειμένου να μεταφερθεί, ενώ σιγά σιγά προωθούνταν και άλλες δυνάμεις».

Οι ορειβάτες, κατά τον κ. Κακούρο εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, ενώ όσο νύχτωνε τα πράγματα γίνονταν πιο δύσκολα τόσο όσον αφορά τις συνθήκες του χιονιού όσο και της θερμοκρασίας.

«Ξεκινώντας να κατέβουν από την κορυφή του Ταϋγέτου, υπάρχει μία πολύ απότομη πλαγιά και σε αυτή γλίστρισαν, επειδή ήταν δεμένοι και παρέσυραν ο ένας τον άλλον», είπε επίσης.

«Τούς συναντήσαμε όλους περιπατητικούς σε μία κατάσταση που οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τούς άφηναν, γιατί ήταν και αυτοί αρκετές ώρες εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, καθώς είχαν ήδη ένα ατύχημα, το οποίο τούς είχε στρεσάρει πάρα πολύ, οπότε αναλόγως ξεκινήσαμε να τούς βάζουμε στα φορεία με τον τρόπο που αυτά έφταναν», επισήμανε μεταξύ άλλων.