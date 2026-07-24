Τελευταία μέρα για τον Δακτύλιο - Πάει «διακοπές» μέχρι το φθινόπωρο

Τελευταία μέρα σήμερα, Παρασκευή (24/07), για την ισχύ του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως κάθε χρονιά, αναστέλλεται η ισχύς του για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και η κίνηση των οχημάτων είναι πιο περιορισμένη, λόγω της φυγής των εκδρομέων.

Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο, ολοκληρώνει τον φετινό του κύκλο, επιτρέποντας σύντομα την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Ι.Χ.

Από τη Δευτέρα και έπειτα - δεν ισχύει για το Σαββατοκύριακο ούτως ή αλλιώς - όλα τα οχήματα θα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της πόλης, χωρίς τον περιορισμό των μονών-ζυγών, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Δακτύλιος: Τι ισχύει μέχρι τις 24 Ιουλίου (Μονά - Ζυγά)

Μέχρι την ημερομηνία λήξης του μέτρου, η κυκλοφορία στον Μικρό Δακτύλιο συνεχίζει να διεξάγεται εκ περιτροπής (Δευτέρα έως Παρασκευή) με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:

Ζυγές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα οχήματα που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Μονές ημερομηνίες: Κυκλοφορούν τα οχήματα που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Ο Δακτύλιος δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που κηρύσσεται γενική απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Τα όρια του Δακτυλίου

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά τον Μικρό Δακτύλιο, ο οποίος περικλείεται από τους εξής κεντρικούς οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Μεσογείων

Λεωφόρος Συγγρού

Οδός Πειραιώς

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως

Όσοι οδηγοί κινούνται αποκλειστικά πάνω σε αυτές τις οριακές λεωφόρους, εξαιρούνται από τα περιοριστικά μέτρα του Δακτυλίου και κινούνται ελεύθερα.

