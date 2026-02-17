Με δημόσια δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό και πνευματικό αποτύπωμα.
Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη και στη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών. Προηγουμένως θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα, ώστε πολίτες και εκπρόσωποι της πολιτείας να αποχαιρετήσουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό.
Η Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινολογίας διεθνώς. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη και αργότερα η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία του ιδρύματος.
Με πλούσιο συγγραφικό έργο και μακρά πανεπιστημιακή πορεία, τιμήθηκε με κορυφαίες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Γαλλία της απονεμήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύτηκε και από πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
