Μενού

Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ με δημόσια δαπάνη

Η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη σπουδαία ακαδημαϊκό.

Reader symbol
Newsroom
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Με δημόσια δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό και πνευματικό αποτύπωμα.

Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά της στην επιστήμη και στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών. Προηγουμένως θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα, ώστε πολίτες και εκπρόσωποι της πολιτείας να αποχαιρετήσουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό.

Η Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινολογίας διεθνώς. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη και αργότερα η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία του ιδρύματος.

Με πλούσιο συγγραφικό έργο και μακρά πανεπιστημιακή πορεία, τιμήθηκε με κορυφαίες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη Γαλλία της απονεμήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύτηκε και από πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για τη συμβολή της στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ