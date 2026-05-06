Αμμουδάρα: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία 21χρονου στην Αμμουδάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στον κατηγορούμενο αποδίδονται επιπλέον αδικήματα, όπως διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος της συζύγου του για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

Αμμουδάρα: Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγος του κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, ενώ ο άτυχος 21χρονος κατευθύνονταν προς Γαζί. Ξαφνικά ο 54χρονος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Και τα δυο οχήματα ακινητοποιούνται.

Από κάμερες ασφαλείας το θύμα καταγράφεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αντιλαμβανόμενος ότι κινδυνεύει και προσπαθεί να κλωτσήσει τον 54χρονο για να τον αποφύγει και να γλιτώσει.

Μεταφέρεται ακόμη ότι, μέσα στον πανικό του, το θύμα κινήθηκε σε κατεύθυνση εντός του οπτικού πεδίου του 54χρονου πατέρα, στην προσπάθειά του - όπως εκτιμάται - να βρει καταφύγιο σε παρακείμενη κατοικία, όπου και υπήρχε ανοιχτή αυλόπορτα.

Ο 54χρονος τότε τον πυροβολεί έξι φορές. Ο άτυχος νέος πέφτει στο έδαφος κι έπειτα ο 54χρονος άρχισε να κλωτσά το σώμα του.