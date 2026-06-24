Σε ηλικία 54 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε συγκίνηση σε όλη τη φίλαθλη κοινότητα.

Ο εκλιπών άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα γήπεδα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Ξεκινώντας από τον Λεβαδειακό, αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανηλειακό και Πανιώνιο, ενώ είχε και διεθνή παρουσία στις Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ακολούθησε την προπονητική, αναλαμβάνοντας ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι Εργοτέλης, Athens Kallithea, Wadi Degla και Pyramids.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 17:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Λιβαδειά, όπου συγγενείς, φίλοι και ο αθλητικός κόσμος θα πουν το τελευταίο αντίο.