Τέλος το «λάδωμα» για το δίπλωμα οδήγησης: Άνοιξε πλατφόρμα για καταγγελίες σε σχολές και εξεταστές

Η καταβολή χρηματικού ποσού για την προσκόμιση του διπλώματος οδήγησης, αποτελούσε μέχρι τώρα, μια καθιερωμένη τακτικά των υποψηφίων. Ωστόσο, μάλλον θα «ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε» καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε πλατφόρμα με σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου.
Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήρτησε σήμερα (28/5) απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24, όπου αναφέρει ότι στην πλατφόρμα θα μπορεί ο κάθε ένας θα μπορεί να καταγγέλλει οποιοδήποτε περιστατικό για σχολή ή οδηγό που έχει λειτουργήσει με λογικές «λαδώματος».
«Δεν θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία και είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε», δήλωσσ χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Παράλληλα εξήγησε: «Όποια καταγγελία παίρνουμε, πηγαίνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και στο Εσωτερικών Υπιοθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανοίξαμε την πλατφόρμα για να γίνεται οργανωμένα. Άρα λοιπόν στο http://report.ypyme.gr, μπορεί να καταγγείλλει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός περιστατικό, και ανώνυμα για εξεταστή ή σχολή οδηγών», είπε ο Κωνστατντίνος Κυρανάκης.
