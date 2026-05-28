Τέλος το «λάδωμα» για το δίπλωμα οδήγησης: Άνοιξε πλατφόρμα για καταγγελίες σε σχολές και εξεταστές

Η καταβολή χρηματικού ποσού για την προσκόμιση του διπλώματος οδήγησης, αποτελούσε μέχρι τώρα, μια καθιερωμένη τακτικά των υποψηφίων. Ωστόσο, μάλλον θα «ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε» καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε πλατφόρμα με σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήρτησε σήμερα (28/5) απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24, όπου αναφέρει ότι στην πλατφόρμα θα μπορεί ο κάθε ένας θα μπορεί να καταγγέλλει οποιοδήποτε περιστατικό για σχολή ή οδηγό που έχει λειτουργήσει με λογικές «λαδώματος».

Μέσω της νέας πλατφόρμας https://t.co/4Oxm2We9Ei η οποία είναι διαθέσιμη, οι εξεταζόμενοι για δίπλωμα οδήγησης θα μπορούν πλέον να καταγγείλουν -και ανώνυμα- οποιοδήποτε περιστατικό για σχολή ή οδηγό που έχει λειτουργήσει με λογικές «λαδώματος».



— kyranakis (@kyranakis) May 28, 2026

«Δεν θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία και είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε», δήλωσσ χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Παράλληλα εξήγησε: «Όποια καταγγελία παίρνουμε, πηγαίνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και στο Εσωτερικών Υπιοθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανοίξαμε την πλατφόρμα για να γίνεται οργανωμένα. Άρα λοιπόν στο http://report.ypyme.gr, μπορεί να καταγγείλλει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός περιστατικό, και ανώνυμα για εξεταστή ή σχολή οδηγών», είπε ο Κωνστατντίνος Κυρανάκης.