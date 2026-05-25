Κυρανάκης: «ΗΣΑΠ ανά πέντε λεπτά μέχρι το τέλος του έτους» - Οι αλλαγές που έρχονται στα ΜΜΜ

Αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ιδιαίτερη προσοχή στον Ηλεκτρικό (γραμμή 1), προανήγγειλε το πρωί της Δευτέρας (25/2) ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εκείνη και Εγώ», στα Παραπολιτικά 90,1, ο αναπληρωτής υπουργός αναφερόμενος αρχικά στα λεωφορεία, τόνισε ότι ήδη το πρώτο τετράμηνο του 2026, τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά 25%. «Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων, τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου, σε αυτές τις γραμμές πέρυσι η συχνότητα ήταν 20 λεπτά σήμερα είναι 12 λεπτά και του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά.

Η συχνότητα συνεχίζει να βελτιώνεται, περισσότερα λεωφορεία περισσότεροι οδηγοί αλλά και καθαρές λεωφορειολωρίδες. Επίσης φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούργια με λειτουργικό κλιματισμό. Τον Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι», συμπλήρωσε.

Κυρανάκης: «Ηλεκτρικός ανά πέντε λεπτά, μέχρι το τέλος του 2026»

Περνόντας στον ΗΣΑΠ, όπου έχει πιο αραιά δρομολόγια από τη γραμμή 2 και την γραμμή 3, ανέφερε: «ο ηλεκτρικός μετά από 20 χρόνια απέκτησε τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό. Μέχρι τέλος του 2026 η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούργιων συρμών, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία και με ασφάλεια».

Διαβάστε επίσης: Μαρινάκης: Τα «πυρά» για τα νέα κόμματα, ο στόχος της αυτοδυναμίας και η υπόθεση Γιωτόπουλου

Για το μετρό: «Οι γραμμές 2 και 3 το 2019 είχαν 40 συρμούς και με μια συχνότητα όχι ικανοποιητική. Από τους 40 συρμούς πήγαμε στους 52 και του χρόνου θα είμαστε στους 61 συρμούς αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα. Από τους 52 συρμούς σήμερα κλιματισμό έχουν οι 30 και βγάζουμε έργο φέτος για ανακατασκευή των παλιών συρμών που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να τους ανακαινίσουμε με σύγχρονο κλιματισμό».

Κυρανάκης για ηλεκτρικά πατίνια: «Απαγόρευση για ανηλίκους σε οποιονδήποτε δρόμο»

Τέλος, με φόντο την ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, και με πολλά περιστατικά με ανηλίκους το 2026, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών από τα ανήλικα παιδιά.



«Όποια τροχαία συμβαίνουν γίνονται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχουμε δυσκολία συμμόρφωσης στην Ελλάδα, θα πάμε σε απαγόρευση για ανήλικους σε οποιονδήποτε δρόμο, για τους ενήλικες θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τα ενοικιαζόμενα θα απαγορευτούν γενικά για τους ανήλικους», είπε κλείνοντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.