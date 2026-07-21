Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το STAR στα αρχεία της αστυνομίας δεν έχει εντοπιστεί καμία δήλωση εξαφάνισης που να ταιριάζει με τη γυναίκα που βρέθηκε.

Αυτό υποδεικνύει στους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών ότι το θύμα είναι πιθανό να μην ήταν μόνιμη κάτοικος στην Ελλάδα και να μην είχε κάποιο κοινωνικό περιβάλλον για να την αναζητήσει.

Τι γνωρίζουμε για το θύμα

Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη ήταν περίπου 30 ετών, όταν έχασε τη ζωή της, ύψους περίπου 1,65 μ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Όπως είχε τονίσει νωρίτερα σήμερα και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, πρόκειται σίγουρα για εγκληματική ενέργεια, γεγονός που μαρτυρά και ο τρόπος που εντοπίστηκε η γυναίκα, μέσα στη βαλίτσα.

Την ίδια στιγμή, φέρεται να αποκλείεται το σενάριο, η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια που αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026. Ενώ οι αρχές ερευνούσαν πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων, η διαφορά στην ηλικία της αγνοούμενης και στην ηλικία του θύματος, φέρεται να ακυρώνει τις παραπάνω υποψίες.

Η σορός δεν ταυτοποιείται με εξαφάνιση στην Ελλάδα, με τις αρχές να στρέφονται σε υποθέσεις στο εξωτερικό.

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Μοναδικό στοιχείο τα ρούχα της

Μοναδικό στοιχείο αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει μπορέσει να ταυτοποιηθεί η σορός από ελληνικά αρχεία είναι τα ρούχα που φορούσε η γυναίκα. Στη στάμπα στο σορτς που φορούσε είναι γραμμένο στα γαλλικά ένα ίδρυμα ή πανεπιστήμιο το οποίο ωστόσο έχει παραρτήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Έτσι, οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών, μέχρι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, στρέφονται σε αγνοούμενους στο εξωτερικό μέσω της Europol και κυρίως στη Γαλλία.

Τα σενάρια που εξετάζουν αυτή τη στιγμή είναι:

Να ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια

Να πρόκειται για παράτυπη μετανάστρια που στο παρελθόν να είχε περάσει από τη Γαλλία

Να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα της και να βρήκε εδώ τραγικό θάνατο.