Μενού

Τέλος στο θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση σύλληψης του 51χρονου στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ο οποίος κράτησε όμηρο τη μητέρα του και ύστερα ταμπουρώθηκε στο σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη, τελικά, ο 51χρονος, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο από χθες, Πέμπτη (23/04) το απόγευμα.

Στο σημείο είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση, καθώς, ο άνδρας κρατούσε και την 81χρονη μητέρα του, η οποία τελικά διέφυγε σώα από το σπίτι. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν η μητέρα του που κάλεσε την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την κακοποίησε και την κρατούσε όμηρο υπό την απειλή του όπλου.

Ύστερα από πολύωρες και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις μέσα στη νύχτα, ο άνδρας πείστηκε τελικά να αφήσει ελεύθερη τη μητέρα του, αλλά παράμεινε ο ίδιος μέσα, μαζί με την καραμπίνα. 

Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούσε να τον πείσει να παραδοθεί.

Να σημειωθεί πως ο 51χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ