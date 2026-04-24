Τέλος στο θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Συνελήφθη ο 51χρονος που είχε ταμπουρωθεί

Συνελήφθη, τελικά, ο 51χρονος, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο από χθες, Πέμπτη (23/04) το απόγευμα.

Στο σημείο είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση, καθώς, ο άνδρας κρατούσε και την 81χρονη μητέρα του, η οποία τελικά διέφυγε σώα από το σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν η μητέρα του που κάλεσε την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την κακοποίησε και την κρατούσε όμηρο υπό την απειλή του όπλου.

Ύστερα από πολύωρες και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις μέσα στη νύχτα, ο άνδρας πείστηκε τελικά να αφήσει ελεύθερη τη μητέρα του, αλλά παράμεινε ο ίδιος μέσα, μαζί με την καραμπίνα.

Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούσε να τον πείσει να παραδοθεί.

Να σημειωθεί πως ο 51χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.