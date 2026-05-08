Μια αλλαγή στη διάθεση για τα φάρμακα υψηλού κόστους, που αγγίζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών με σοβαρά νοσήματα επισημοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, με την επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σε ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία.

Το τέλος της αναμονής στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) είναι πλέον γεγονός, καθώς η διάθεσή τους μεταφέρεται σταδιακά στα φαρμακεία της γειτονιάς.

Ο Πάνος Αγγελετόπουλος, επιχειρηματίας που δίνει τη δική του μάχη με την πολλαπλή σκλήρυνση εδώ και δύο δεκαετίες, μίλησε στο Orange Press Agency για το πώς αυτή η μεταρρύθμιση αλλάζει τα δεδομένα της ζωής του.

Φάρμακα υψηλού κόστους: «Τομή» η νέα διαδικασία

«Είμαι ο Πάνος Αγγελετόπουλος και είμαι επιχειρηματίας. Πολλαπλή σκλήρυνση έχω, τη γνωστή σκλήρυνση κατά πλάκας, εδώ και είκοσι χρόνια σχεδόν και είμαι σε μία κατάσταση όπου έχω ανάγκη από φάρμακα υψηλού κόστους.

Είναι τομή, όχι μόνο για μένα, για χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία αυτή που οι συνταξιούχοι, κυρίως άνθρωποι μεγάλοι και άρρωστοι, τρώγανε για να πάρουν τα φάρμακά τους. Ήταν φοβερή ταλαιπωρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελετόπουλος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την αντίθεση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα πραγματικότητα, τονίζοντας τη σημασία της απλότητας στη διαδικασία.

«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Κάποιοι μπορεί να έχουν πεθάνει κιόλας από αυτή την ταλαιπωρία της προμήθειας των φαρμάκων.

Πηγαίνοντας ας πούμε σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, περιμένοντας στην ουρά, σε ένα κλειστό χώρο. Φαντάσου τώρα εσείς ας πούμε θέλετε να πάτε να πάρετε ένα φάρμακο και σας ενοχλεί να περιμένετε πέντε λεπτά.

Στο φανάρι ο άλλος κορνάρει για να περάσει πρώτος και πάνε τα ανθρωπάκια που είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση και περιμένουν με τις ώρες» σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ο κ. Αγγελετόπουλος λέει ότι «είναι απλή. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα site, δηλώνεις ότι θέλεις το φάρμακο, δηλώνεις το φαρμακείο και σε ειδοποιεί το φαρμακείο 'το φάρμακο κύριε ήρθε'».