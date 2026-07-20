Τέλος τα πατίνια για τους κάτω των 17 από την Τρίτη - Οι 4 παρεμβάσεις που τα αλλάζουν όλα

Ο Γιώργος Κώτσηρας, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ανακοίνωσε πως ψηφίζεται την Τρίτη (21/07), το σχέδιο νόμου όσον αφορά στη χρήση των πατινιών, με στόχο την προστασία των ανηλίκων, μετά τα πολλά και σοβαρά ατυχήματα που καταγράφηκαν σε δρόμους της χώρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις τέσσερις παρεμβάσεις, όσον αφορά στα πατίνια, που αναμένεται να περάσουν αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των ανηλίκων, γιατί είδαμε ότι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων» σημείωσε ο ίδιος και αναφέρθηκε στις τέσσερις παρεμβάσεις.

Αρχικά, όπως είπε, θα απαγορεύεται η χρήση για άτομα κάτω των 17 ετών.

Δεύτερον, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.

Τρίτον, θα αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις όσον αφορά σε κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους με κατώτατο όριο τα 50 χιλιόμετρα.

Τέλος, οι εταιρείες θα απαγορεύεται να πωλούν, να μισθών ή να παραχωρούν πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, θα αναπτυχθεί ένα μητρώο για την καλύτερη ταύτιση του κατόχου και του πατινιού, ειδικά για ανήλικους.

Καταλήγοντας είπε πως ήδη έχουν μειωθεί τα περιστατικά, λόγω και της αύξησης των αστυνομικών ελέγχων, αλλά «από αύριο θα είναι νόμος του κράτους και θα έχουμε έναν πολύ αυστηρό πλαίσιο προστασίας» για τα πατίνια.