Τέμπη 1999: Όταν ο θάνατος έστηνε καρτέρι σε έξι οπαδούς του ΠΑΟΚ γυρνώντας από την Αθήνα

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η Ελλάδα, θρηνούν για τον τραγικό χαμό των επτά οπαδών της ομάδας στο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, καθώς οι άτυχοι φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα απέναντι στη Λυών, δύο μέρες μετά, για αγώνα του Europa League.

Μία ανείπωτη τραγωδία, ένας ατελείωτος θρήνος για τον θάνατο ανθρώπων που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για να δουν από κοντά την ομάδα τους, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, ξύπνησε «μαύρες» μνήμες από μία ακόμα τραγωδία στον δρόμο με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέστρεφαν από εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους.

Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999 και ήταν στα Τέμπη όταν ο χρόνος σταμάτησε για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Την προηγούμενη ημέρα ο Δικέφαλος του Βορρά αγωνιζόταν στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το τελικό 1-1 άφησε ικανοποιημένους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίο ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη, στις 4:30 τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου του 1999, το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που επέβαιναν τα μέλη του ΣΦ ΠΑΟΚ Κορδελιού, επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό το οποίο κατευθύνονταν προς τη Λάρισα και έπεσε σε χαράδρα οκτώ μέτρων.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, τις οποίες διαδέχθηκαν σκηνές θρήνου.

Έξι επιβαίνοντες του λεωφορείου:

ο 20χρονος Χαράλαμπος Ζαπουνίδης,

ο 25χρονος Δημήτριος Ανδρεαδάκης,

η 18χρονη Χριστίνα Τζιόβα,

ο 19χρονος Αναστάσιος Θέμελης,

ο 21χρονος Γεώργιος Γκανάτσιος

και ο 17χρονος Κυριάκος Λαζαρίδης ανασύρθηκαν νεκροί.

Την ίδια «τύχη» είχε και ο 68χρονος Αστέριος Αγκζιώτης, ο οδηγός του φορτηγού.

Επιπλέον, 33 ακόμα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τραυματίστηκαν ελαφρά ή λίγο πιο σοβαρά και οι οποίοι και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο πιο σοβαρά τραυματίας απ' όλους ήταν ο Χαράλαμπος Τσολακίδης ο οποίος, τελικά, έχασε το αριστερό του πόδι.

Στο μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υπάρχουν τα ονόματα των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, με την επιγραφή «η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα».