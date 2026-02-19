Τέμπη: «Φρενάρει» η εκταφή - Ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία υποστηρίζει πραγματογνώμονας - ιατροδικαστής

Μπροστά στη διορία της εισαγγελέως για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών οι συγγενείς απαντούν με προσφυγές, καθώς θέλουν να γίνει ο έλεγχος από δικούς τους εμπειρογνώμονες ή από κέντρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει ήδη η παραγγελία για τις δύο πρώτες εκταφές για το προσεχές Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στη βόρεια Ελλάδα και οι δύο. Ωστόσο και οι δύο γονείς αναμένεται να καταθέσουν αύριο προσφυγή για διαφωνία στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κάτι που πρόκειται να «φρενάρει» την εκταφή.

Έχει ήδη κατατεθεί η προσφυγή του Χρήστου Τηλκερίδη και σήμερα η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη.

Ο Παύλος Ασλανίδης έχει ήδη καταθέσει πέντε αιτήσεις εκταφής, τις τρεις όσο διαρκούσε η κύρια ανάκριση που απορρίφθηκαν. Έγινε δεκτή η πέμπτη.

Έχει καταθέσει διαφωνία στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καθώς εκτιμά ότι δεν μπορεί να διακριβωθεί η αλήθεια αν δεν γίνουν όλες οι εξετάσεις που ζήτησε κατόπιν σύστασης της ίδιας της εισαγγελέως Πρωτοδικών και περιλαμβάνει στη διαφωνία του έγγραφο του πραγματογνώμονα ιατροδικαστή ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να γίνουν σε ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς και εντοπίζει στην εισαγγελική παραγγελία ελλείψεις σε ό,τι αφορά το είδος των ουσιών που θα αναζητηθούν κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής πράξης.