Τέμπη: «Ο Γεράσιμος είναι μεταξύ ουρανού και γης, απόδειξη ότι το έγκλημα είναι διαρκείας» λέει ο δικηγόρος του

Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, μίλησε σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η κύρια δίκη, και επεσήμανε πως το έγκλημα δεν είναι αποτέλεσμα στιγμιαίου ανθρώπινού λάθους, αλλά διαρκείας.

Ζήτησε να πέσει άπλετο φως στην τραγωδία και επεσήμανε πως «το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι στιγμιαίο και ανθρώπινο λάθος».

«Ο Γεράσιμος, που δεν ανήκει ούτε στη Γη, ούτε στον ουρανό, θα ήθελε να είναι εδώ σήμερα. (...) Είναι ζωντανή απόδειξη ο Γεράσιμος και τα άλλα παιδιά, που είναι τραυματισμένα ψυχικά και σωματικά, ότι είναι διαρκείας το έγκλημα των Τεμπών. Και οι συνέπειές του είναι διαρκείας».

Έκρινε πως το δικαστήριο έχει έναν διπλό ρόλο: «η αποδεικτική διαδικασία, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι δηλαδή, αλλά και έναν θεσμικό, απέναντι στην κοινωνία και τους 1.300.000 που αγκάλιασαν το πένθος. Έγινε συλλογικό το τραύμα και ο συλλογικός ρόλος πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, με την κατάργηση του άρθρου 86».

Σημειώνεται πως το Άρθρο 86 του Συντάγματος της Ελλάδας ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των Υπουργών και Υφυπουργών. Ορίζει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ καθιερώνει σύντομη αποσβεστική προθεσμία για την παραγραφή, αποτελώντας σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, ο κ. Αποστολίδης έκρινε πως οι ισχυρισμοί, ακόμα και του πρωθυπουργού περί ανθρώπινου λάθους, έχουν καταρριφθεί από τον εφέτη ανακριτή και τα 36 κατηγορητήριά του.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως από το κατηγορητήριο λείπουν δύο πράγματα: «Πρώτο και κυρίαρχο, δεν είναι κατηγορούμενοι οι γενικοί γραμματείς, και, λόγω της μεγάλης συγκάλυψης και καταστροφής κάθε αποδεικτικού στοιχείου στον χώρο του εγκλήματος, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες».

Το βίντεο του Orange Press Agency με τις δηλώσεις του κ. Αποστολίδη: