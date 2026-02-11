Τέμπη: Πώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα συγγενών για μεταφορά της δίκης - Το «παράθυρο» αλλαγής

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της μεγάλης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα οικογενειών θυμάτων για άμεση αλλαγή έδρας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η απόφαση 149/2026 υψώνει ένα σαφές «δικαστικό τείχος» απέναντι στη μεταφορά της διαδικασίας εκτός Λάρισας.

Το τυπικό κώλυμα που οδήγησε στην απόρριψη

Η απόφαση, την οποία υπογράφουν η αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη και ο εισηγητής Γεώργιος Μικρούδης, δεν εξετάζει καθόλου την ουσία του αιτήματος.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η αίτηση απορρίφθηκε διότι:

υποβλήθηκε από πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα να την καταθέσουν ,

τα πραγματικά περιστατικά που επικαλέστηκαν οι συγγενείς δεν περιλαμβάνονται στους περιοριστικά προβλεπόμενους λόγους του άρθρου 135 ΚΠΔ.

Παρότι η συνήγορος των οικογενειών Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου είχε κοινοποιήσει το αίτημα στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, δίνοντας τη δυνατότητα στην Εισαγγελία να κινήσει αυτεπάγγελτα τη διαδικασία, η εισαγγελική αρχή δεν προχώρησε σε σχετική ενέργεια. Έτσι, το αίτημα κρίθηκε νομικά αβάσιμο και απορρίφθηκε ως απαράδεκτο.

Το «παράθυρο» που αφήνει ο Άρειος Πάγος

Παρά το «μπλόκο», η απόφαση περιλαμβάνει μια κρίσιμη νομική παραδοχή. Ο Άρειος Πάγος αναφέρει ότι αλλαγή έδρας μπορεί να δικαιολογηθεί εφόσον πιθανολογείται κίνδυνος επεισοδίων που θα δυσχεράνουν τη διεξαγωγή της δίκης και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην αστυνόμευση.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν κατά την έναρξη της διαδικασίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» διαπιστωθεί αδυναμία διασφάλισης της τάξης, η Εισαγγελία θα μπορούσε να επαναφέρει το ζήτημα και να ζητήσει εκ νέου την παραπομπή της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο.

Τι υποστήριξαν οι οικογένειες των θυμάτων

Η αίτηση των συγγενών, που είχε τη στήριξη της πλειονότητας των οικογενειών, ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες:

1. Ακαταλληλότητα υποδομών και ζητήματα ασφάλειας

Το συγκρότημα της Λάρισας δεν θεωρείται επαρκές για να φιλοξενήσει εκατοντάδες διαδίκους, δεκάδες κατηγορουμένους και διεθνή ΜΜΕ.

Επισημάνθηκε η απουσία κρατικού αερολιμένα με άμεση πρόσβαση.

Τονίστηκε η έλλειψη χώρων που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες παραμονής.

2. Η ανάγκη διεθνούς διάστασης της δίκης

Οι οικογένειες υπογράμμισαν ότι η τραγωδία των Τεμπών έχει παγκόσμια απήχηση και περιλαμβάνει θύματα ξένης υπηκοότητας.

Για τον λόγο αυτό, ζήτησαν έδρα που να διευκολύνει τη διεθνή δημοσιότητα και την παρουσία ξένων παρατηρητών - κάτι που, όπως υποστήριξαν, η Λάρισα δεν μπορεί να εξασφαλίσει.

3. Ο κίνδυνος έντασης και επεισοδίων

Τονίστηκε ότι η τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη και ότι η διεξαγωγή της δίκης σε μη ουδέτερο χώρο ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Η απάντηση του Αρείου Πάγου

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα, κρίνοντας ότι:

δεν προβάλλεται ισχυρός λόγος δημόσιας ασφάλειας και τάξης ,

η ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των διαδίκων δεν συνιστά λόγο μεταφοράς ,

ενδεχόμενη αλλαγή έδρας θα προκαλούσε σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης.

Με βάση αυτά, το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να εξεταστεί περαιτέρω.