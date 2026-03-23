Tέμπη: «Προσβολή για όλους η εικόνα της δίκης» - Ηχηρή παρέμβαση των δικηγόρων για τις συνθήκες

Με μια εξαιρετικά σκληρή ανακοίνωση, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος παίρνει σαφή θέση για το οργανωτικό χάος που σημάδεψε την έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στη Λάρισα.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της χώρας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως η παρούσα κατάσταση ακυρώνει στην πράξη την έννοια της δίκαιης δίκης και αποτελεί ευθεία προσβολή για το κράτος δικαίου. Όπως ξεκαθαρίζουν, ο χώρος που επελέγη αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες μιας τόσο ογκώδους και ιστορικής σημασίας διαδικασίας.

Η αίθουσα αποδείχθηκε αδύνατον να στεγάσει τον μεγάλο αριθμό των συνηγόρων, των συγγενών των θυμάτων και των δημοσιογράφων.

Η συγκέντρωση τόσου κόσμου σε έναν ανεπαρκή χώρο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όλους τους παρευρισκόμενους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη η αξιοπρεπής άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων, γεγονός που υπονομεύει την καθολική απαίτηση της κοινωνίας για την ανεύρεση της αλήθειας.

Αντιδρώντας άμεσα στα προβλήματα της πρεμιέρας, τα μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν ήδη συνάντηση με τη Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, προκειμένου να της μεταφέρουν τη δυσχερή πραγματικότητα που βιώνουν οι παράγοντες της δίκης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα αυστηρό κάλεσμα προς το κράτος. Οι δικηγόροι ζητούν από την Πολιτεία να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει αμέσως μέτρα, εξασφαλίζοντας μια νέα αίθουσα. Μια αίθουσα που θα εγγυάται την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης και, κυρίως, θα αποπνέει τον στοιχειώδη σεβασμό στο πένθος και την οδύνη των οικογενειών.