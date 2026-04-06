Τέμπη: Σημαντικό υλικό στα χέρια των οικογενειών - «Αποδεικνύεται το μπάζωμα» λέει δικηγόρος

Δικηγόροι συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μιλούν για αποκαλυπτικό υλικό στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έλαβαν από τις Αρχές, όσον αφορά στα όσα ακολούθησαν μετά το δυστύχημα.

Η κα Βάσω Πανταζή, συνήγορος υποστήριξης κατηγορητηρίου, επεσήμανε σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, έξω από την κύρια δίκη για τα Τέμπη, πως «έχουμε στα χέρια μας βίντεο και φωτογραφίες και υλικό από drone, από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και στοιχεία που αποδεικνύουν το μπάζωμα».

Η ίδια έκανε λόγο για «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος» και ενημέρωσε πως «τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις δικογραφίες που αφορούν τον Τριαντόπουλο και τον Καραμανλή. Θα τα προσκομίσουμε και στο δικαστήριο».

Όσον αφορά στην κύρια δίκη, ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία απ΄όλες τις πλευρές για να ξεκινήσει.

Αναμένεται κι άλλο υλικό για τα Τέμπη

Από πλευράς του ο κ. Δημήτρης Σκαρίμπας, επίσης δικηγόρος συγγενών, επεσήμανε πως «το υλικό που περιήλθε στα χέρια μας μετά από κατάσχεση, και το οποίο είχε μπαζωθεί στα συρτάρια και απεκρύβει από την ανάκριση, νομίζω ότι θα προσδώσει σοβαρό υλικό στην κύρια δίκη, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι πραγματικοί ένοχοι».

Ο ίδιος σημείωσε πως αναμένεται να λάβουν και επιπλέον υλικό από «τα κατασχεθέντα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στην αποκεντρωμένη διοίκηση», το οποίο έκρινε πως «θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό».