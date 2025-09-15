Μενού

Τέμπη: Στην Πρόεδρο Εφετών η πρόταση του εισαγγελέα – 36 πρόσωπα αντιμέτωπα με κατηγορίες

Η πρόταση που διαβιβάστηκε στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας για την υπόθεση των Τεμπών αριθμεί σχεδόν χίλιες σελίδες.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Το εκτροχιασμένο τρένο στα Τέμπη | Intime
Στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας διαβιβάστηκε η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που συγκλόνισε τη χώρα.

Σύμφωνα με το Larissanet.gr, η πρόταση, η οποία κατατέθηκε σήμερα Δευτέρα (15/9), αριθμεί 996 σελίδες και αφορά συνολικά 36 κατηγορούμενους

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενό της ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις κατηγορίες που είχαν αποδοθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή.

Η διαδικασία κοινοποίησης του κειμένου προς τους εμπλεκόμενους διαδίκους ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το πρωί, ενώ νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τα κατηγορητήρια που περιλαμβάνονται είναι σχεδόν ταυτόσημα με εκείνα της ανακριτικής φάσης.

Η πρόταση στηρίζεται στην ογκώδη δικογραφία των περίπου 60.000 σελίδων, την οποία ο εισαγγελέας παρέλαβε στις 8 Σεπτεμβρίου.

Με την αποστολή της πρότασης ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης, ενώ οι εμπλεκόμενοι έχουν περιθώριο περίπου δέκα ημερών για να ασκήσουν ενστάσεις ή να καταθέσουν ένδικα μέσα.
 

