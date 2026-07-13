Τέμπη: Την Τετάρτη η επόμενη δικάσιμος - Αιτήματα αναβολής και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου αναμένεται να συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Τα αιτήματα για αναβολή της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους συγκεκριμένων κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι και στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την σύμβαση 717 και είχε ξεκινήσει πριν το δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι συνήγοροι υπέβαλαν αίτημα αναβολής της δίκης μέχρι να εκδικαστεί πρώτα η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς, όπως τόνισαν, τα κατηγορητήρια στις δύο δικογραφίες είναι «ταυτόσημα» και υπάρχει «κίνδυνος διπλών διαδικασιών και αποφάσεων».

Άλλοι συνήγοροι κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ έθιξαν το ζήτημα του δεδικασμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αναφέρει ότι «αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμα και αν δοθεί σ' αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός».

Οι συνήγοροι τόνισαν πως οι εντολείς τους αρχικά είχαν κατηγορηθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ωστόσο οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν και αυτό δημιουργεί δεδικασμένο για την ποινική τους μεταχείριση στην κύρια δίκη για τα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορούμενοι συνολικά στην δίκη των Τεμπών για την σύμβαση 717 είναι 16 πρώην και νυν στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μηχανικοί, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι από το 2016 μέχρι το 2023 και όλοι παραπέμφθηκαν σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης υποβλήθηκαν επίσης ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος από συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Νωρίτερα, τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι, μεταξύ άλλων του κατηγορουμένου προέδρου του ΟΣΕ την περίοδο του δυστυχήματος και ο συνήγορος των κατηγορουμένων σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Οι συνήγοροι του πρώτου ανέφεραν πως παρέδωσε τον σιδηρόδρομο σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι τον βρήκε.

«Έχει ήσυχη την συνείδηση του» ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων του, ενώ ο έτερος συνήγορος τόνισε πως όταν έβαλε την υπογραφή για την μετάταξη του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, δεν γνώριζε ότι στην πλατφόρμα μπήκε το ηλικιακό κριτήριο βάσει του οποίου παραπέμφθηκε τελικά για την παράβαση καθήκοντος.

Ο συνήγορος των σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας οι οποίοι κατηγορούνται ότι έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους, τόνισε πως η κοινή ώρα 22.00-23.00 είναι μόνο για να διασφαλίζεται η ασφαλής παράδοση της μίας βάρδιας στην άλλη.

«Όταν παραδίδει είναι λυμένα τα πάντα» τόνισε ο συνήγορος για έναν εκ των δύο σταθμαρχών, επισημαίνοντας παράλληλα πως ακόμα και αν είχαν μείνει μέχρι τις 23.00, δεν θα έπαιζαν κανέναν ρόλο, καθώς η επιβατική αμαξοστοιχία έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας λίγα λεπτά αργότερα.

Η δίκη συνεχίζεται την προσεχή Τετάρτη με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων για αιτήματα, ενστάσεις και αυτοτελείς ισχυρισμούς.